كأس العالم 2026.. العرب أمام فرصة لتقديم أفضل جيل عربي في التاريخ

- التحول الكبير في كرة القدم العربية: تأهل ثمانية منتخبات عربية لكأس العالم 2026 لأول مرة يعكس تطور نوعية اللاعبين والاحتراف الأوروبي، مع إنجازات مثل وصول المغرب لنصف نهائي كأس العالم. - تطور المنتخبات العربية: تأهل الأردن لأول مرة وعودة العراق بعد غياب طويل، مع سعي السعودية وقطر لتقديم أداء مميز بفضل التطور في البنية التحتية والاستثمارات الرياضية. - التحديات والطموحات المستقبلية: رغم التقدم، تواجه المنتخبات تحديات في الاستمرارية الذهنية وضغط الأدوار الإقصائية، لكنها تدخل مونديال 2026 بطموحات وثقة أكبر بفضل الاحتراف المتزايد.

تقف الكرة العربية أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة في كأس العالم 2026 في ظل تأهب ثمانية منتخبات من الوطن العربي، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، لخوض البطولة العالمية التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي المنتخبات التي تضم في صفوفها نجوماً قادرين على أن يصنعوا عناوين جديدة في تاريخ اللعبة، لتشكل فرصة لتقديم أفضل جيل عربي في كأس العالم.

​وعلى الرغم من أن مشاركة العرب في كأس العالم لم تعد حدثاً استثنائياً أو مجرد مشاركة رمزية كما كان في العقود الماضية، وأن المونديال يشهد لأول مرة في التاريخ مشاركة 48 منتخباً؛ إلا أن بلوغ هذا العدد من المنتخبات العربية المونديال يؤكد التحول الكبير الذي شهدته كرة القدم العربية خلال السنوات الأخيرة. كما أن نوعية اللاعبين وحجم الاحتراف الأوروبي والتطور التكتيكي والإنجازات الأخيرة التي تحققت، على رأسها المنتخب المغربي، غيّر نظرة العالم إلى الكرة العربية.

المغرب.. أضاء الشعلة

ويدفع العدد القياسي للمنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2026 العرب بشكل عام لرفع سقف الطموحات صوب المضي قُدماً صوب الأدوار النهائية، فالمنتخب المغربي سبق أن أعلنها بوصفه أولَ منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، بعدما أطاح إسبانيا والبرتغال، وقدم واحدة من أعظم القصص في تاريخ كأس العالم.

نجح المغاربة في تغير النظرة العالمية إلى الاعب العربي؛ فأصبح الحديث عن المنافسة العربية أمراً واقعياً وليس مجرد أحلام جماهيرية، ولم يكن الإنجاز المغربي معزولاً عن بقية المشهد العربي، إذ واصلت منتخبات عدة تطورها بصورة لافتة، وفي مقدمتها منتخب الأردن الذي عاش أفضل فترة في تاريخه بعدما بلغ نهائي كأس آسيا 2023، ونجح لاحقاً في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى وأول العرب الواصلين إليه، وبلغ نهائي كأس العرب الأخيرة في قطر. ويملك المنتخب الأردني جيلاً مختلفاً مقارنة بالماضي، يتقدمه موسى التعمري الذي فرض نفسه أحد أبرز اللاعبين العرب المحترفين في أوروبا، إلى جانب مجموعة تمتاز بالسرعة والانضباط التكتيكي والشخصية القتالية، وهي عناصر لم تكن متوفرة دائماً في المنتخبات العربية السابقة.

العرب حاضرون

وغير بعيد، فقد أعاد منتخب العراق كتابة تاريخه بعودة طال انتظارها إلى كأس العالم بعد غياب دام 40 عاماً، مستفيداً من مشروع أكثر استقراراً ولاعبين يمتلكون خبرات متنوعة بين الدوريات الخليجية والأوروبية. ويُنظر إلى عودة العراق باعتبارها أكثر من مجرد تأهل رياضي، بل رمزاً لاستعادة الهوية الكروية لبلد لطالما امتلك المواهب على غرار أيمن حسين وغيره كثيرين، لكنه عانى من ظروف سياسية ورياضية معقدة لعقود طويلة.

في المقابل، تبدو السعودية أمام فرصة لصناعة نسخة أكثر نضجاً من منتخب 2022 الذي فجّر واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ المونديال بفوزه على الأرجنتين بقيادة سالم الدوسري. ومع التطور الكبير الذي تعيشه الكرة السعودية على مستوى الدوري والبنية التحتية والاستثمارات، ارتفعت سقوف الطموحات كثيراً قبل نسخة 2026. كما يدخل منتخب قطر البطولة بثقة أكبر مقارنة بمشاركته الأولى بصفته مستضيفاً في 2022، بعدما بات يملك خبرة دولية أوسع وجيلاً أكثر احتكاكاً، إلى جانب الاستفادة من مشروع أكاديمية أسباير الذي بدأ يؤتي ثماره منذ سنوات على غرار تألق أكرم عفيف وزملائه.

عرب أفريقيا.. ثقل كبير

ولا يمكن تجاهل حضور منتخبات عربية قوية من أفريقيا، مثل مصر والجزائر وتونس، وهي منتخبات تملك خبرة مونديالية وصاحبة ثقل كبير، وتضم لاعبين محترفين في أكبر الدوريات الأوروبية. ويُعتبر المنتخب المغربي الأكثر اكتمالاً بين العرب من حيث جودة الأسماء والعمق الفني، بوجود لاعبين مثل أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، إلى جانب جيل جديد يواصل الظهور في أوروبا. لكن ما يميز هذا الجيل العربي ليس فقط الأسماء، بل تغيّر العقلية الكروية نفسها. ففي الماضي، كانت المنتخبات العربية تعتمد غالباً على المهارات الفردية وردات الفعل العاطفية، بينما أصبحت اليوم أكثر تنظيماً وانضباطاً وقرباً من الفكر الأوروبي الحديث، سواء من ناحية الضغط العالي أو الاستحواذ أو التحول السريع.

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الاحتراف في أوروبا.. مفتاح العرب

وساهم ارتفاع عدد اللاعبين العرب في أوروبا في رفع مستوى الاحتكاك والخبرة، بعدما أصبح اللاعب العربي ينافس أسبوعياً في دوريات مثل الدوري الإنكليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي، وهو ما انعكس بوضوح على المنتخبات الوطنية. ومن العوامل المهمة أيضاً، تطور البنية التحتية والاستثمارات الرياضية في المنطقة العربية، خصوصاً في السعودية وقطر والمغرب، حيث لم تعد كرة القدم مجرد لعبة جماهيرية، بل مشروعاً اقتصادياً واستراتيجياً متكاملاً.

ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى التحديات كبيرة أمام المنتخبات العربية، خاصة في ما يتعلق بالاستمرارية الذهنية أمام المنتخبات الكبرى، والقدرة على التعامل مع ضغط الأدوار الإقصائية، إضافة إلى محدودية دكة البدلاء، مقارنة بالقوى العالمية التقليدية. لكن المؤكد أن مونديال 2026 سيكون مختلفاً بالنسبة للعرب، فبعد سنوات طويلة من الاكتفاء بالمشاركة المشرفة، تدخل المنتخبات العربية النسخة المقبلة بطموحات أعلى وثقة أكبر وشعور متزايد بأنها قادرة على كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم العالمية.