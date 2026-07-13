كأس العالم 2026.. السياسيون ينافسون نجوم اللعبة

- شهد كأس العالم 2026 تداخلاً غير مسبوق بين السياسة والرياضة، حيث لعبت الحكومات دوراً محورياً في تنظيم البطولة، مع تأثير واضح للرئيس الأميركي دونالد ترامب على سير الأحداث، خاصة في قضية تعليق عقوبة مهاجم أميركا فولارين بالوغون. - أثارت تدخلات ترامب في قرارات الفيفا احتجاجات واسعة، مما أدى إلى تداعيات كبيرة داخل الاتحاد الدولي، بينما طالب رئيس كوريا الجنوبية بالتحقيق في أداء منتخب بلاده بعد المشاركة المخيبة. - تصاعدت التوترات السياسية بعد الإساءة العنصرية لقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي، مما دفع رؤساء الدول والبرلمانيين للتدخل، مع تقديم شكوى ضد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لغياب الحياد السياسي.

تجاوز الحضور السياسي في كأس العالم 2026 كلّ النسخ السابقة من البطولة، فقد ارتبط تنظيم البطولات القوية في العالم بتداخل بين السياسي والرياضي، بما أن إقامة البطولات تحتاج إلى دور فاعل من قبل الحكومات لتوفير الدعم المالي وغيرها من الملفات اللوجستية، ولكن نسخة 2026، عرفت سيطرة الحضور السياسي على الجانب الرياضي في عديد المناسبات.

وكان تأثير رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب كبيراً على سير الأحداث في هذه النسخة من المونديال، وذلك منذ اختيار الولايات المتحدة لتنظيم الحدث. غير أن الرئيس الأميركي سيطر على الأحداث منذ ضربة البداية لهذه النسخة وخاصة بعد حادث تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف في حق مهاجم أميركا فولارين بالوغون، التي تُعتبر من أهم الأحداث التي ستبقى خالدة في سجل البطولة بلا شك.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التداعيات التي تركتها حادثة تدخل ترامب على الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ ما هي الإجراءات التي اتخذها رئيس كوريا الجنوبية للتحقيق في ملابسات المشاركة المخيبة في كأس العالم 2026؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، في مقال بعنوان "قضية فولارين بالوغون: هدف الولايات المتحدة العكسي في كأس العالم 2026، من قبل الفيفا": "أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من الاحتجاجات بعد تأكيده اتصاله برئيس الفيفا جياني إنفانتينو. وقد تم تخفيف عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي، ما يجعله متاحاً للمشاركة في مباراة دور الـ16 ضد بلجيكا. أحياناً، تكون الأمور بسيطة كالمكالمة الهاتفية. (نعم، طلبتُ من الفيفا مراجعة القرار)، هكذا تفاخر دونالد ترامب. وبدلاً من التزام الصمت، زاد الرئيس الأميركي من حدة الجدل الدائر حول كأس العالم منذ اليوم السابق". وقد تركت الحادثة تداعيات كبيرة على الوضع داخل الاتحاد الدولي، بسبب قوة تدخل ترامب في سير الأحداث.

وطالب رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ بالتحقيق في القرارات التي اتخذها الاتحاد المحلي بعد المشاركة المخيبة في كأس العالم 2026. وكتب على حسابه في منصة (إكس): "لستُ متفاجئاً فحسب بهذه النتيجة، بل أنا مصدوم تماماً. ونظراً لضخامة الأموال العامة المتورطة، أطلب من وزارة الرياضة إجراء تحقيق شامل في ملابسات هذا الحادث، وتحليل أسبابه، ووضع تدابير شاملة لمنع تكراره وتحسين الوضع"، معلناً عن "إصلاحات في إدارة الرياضة" لضمان "عدم تكرار مثل هذا الأمر". ووفقاً لوزارة الرياضة، فإن تعيين المدرب هونغ ميونغ بو في عام 2024 لم يتبع الإجراءات المعتادة. وقد كان لموقف رئيس كوريا الجنوبية تأثير كبير في الوضع هناك، بما أن المدرب تعرض لانتقادات قوية كما أن بعثة المنتخب تلقت استقبالاً سيئاً عند العودة إلى سيول بعد كأس العالم.

بعيدا عن الملاعب هل يرفع مبابي الحصانة عن السيناتورة الباراغوايانية سيليستي أماريا؟

ومنذ نهاية مباراة فرنسا وباراغواي، تزايد حضور رجال السياسة في المشهد بسبب الإساءة العنصرية التي طاولت قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي من قبل السيناتورة الباراغوايانية سيليست أماريا، وقد ساند مبابي رئيس فرنسا مانويل ماكرون، وكذلك وزيرة الرياضة كما أن حكومة باراغواي تدخلت في الملف وقدمت اعتراضاً رسمياً إلى فرنسا بعد التصريحات المسيئة.

وبعدما تدخل رؤساء الدول والوزراء والسيناتورة، دخل البرلمانيون على مسرح الأحداث، بعدما قرر 50 عضواً من البرلمان الأوروبي رفع شكوى إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي (فيفا)، مقدمين شكوى ضد رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو بسبب مزاعم بغياب الحياد السياسي بما أنه يدعم رئيس الولايات المتحدة بشكل صريح.