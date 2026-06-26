- حققت الإكوادور فوزًا مثيرًا على ألمانيا 2-1 في ختام منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026، مما عزز فرصها في التأهل كأحد أفضل الثوالث، بينما تأهلت ألمانيا وساحل العاج رسميًا للدور الثاني. - سجل نيلسون أنغولو وغونزالو بلاتا هدفي الإكوادور، رغم تقدم ألمانيا بهدف ليروي ساني، في حين حسمت ساحل العاج مباراتها ضد كوراساو 2-0 بفضل هدفي نيكولا بيبي. - أنهت ألمانيا وساحل العاج المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، بينما رفعت الإكوادور رصيدها إلى 4 نقاط، وخرجت كوراساو بنقطة واحدة.

فرضت الإكوادور نفسها بطلةً لختام منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026، بعدما قلبت تأخرها بهدف إلى فوز ثمين على ألمانيا 2-1، بالتزامن مع فوز ساحل العاج على كوراساو 2-0، اليوم الخميس، لتُسدل الستارة على مجموعة انتهت بتأهل ألمانيا، وكذلك ساحل العاج رسمياً لأول مرة في تاريخ مشاركتها في المونديال، فيما عززت الإكوادور حظوظها بقوة كبيرة في المنافسة على إحدى بطاقات أفضل الثوالث، بانتظار بقية لقاءات الجولة الثالثة من البطولة للإعلان عن تأهلها بشكل رسمي.

ودخل المنتخب الألماني الجولة الأخيرة وهو ضامن التأهلَ، إذ تقدم سريعاً عبر نجمه ليروي ساني، لكن الإكوادور لم تتأثر بالهدف المبكر، وردّت بصورة قوية عن طريق نيلسون أنغولو، الذي سجل أول أهداف بلاده في البطولة. وفي الشوط الثاني، واصلت الإكوادور ضغطها بحثاً عن الانتصار الذي يبقيها في سباق العبور، قبل أن يخطف غونزالو بلاتا هدف الفوز الثمين مانحاً منتخب بلاده واحدة من أبرز مفاجآت الجولة الأخيرة.

ورغم الخسارة التي تعد الأولى للمنتخب الألماني في سجله أمام منتخب من أميركا اللاتينية في التاريخ، احتفظت ألمانيا بصدارة المجموعة بفارق الأهداف، بعدما أنهت الدور الأول برصيد 6 نقاط، مستفيدة من انتصاريها الكبيرين على كل من كوراساو 7-1 وساحل العاج 2-1.

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وفي المباراة الثانية، لم تمنح ساحل العاج منافستها كوراساو فرصة لقلب الحسابات أو كتابة أية مفاجآت، فحسمت اللقاء بهدفين نظيفين حملا إمضاء لاعبها نيكولا بيبي، الذي افتتح التسجيل مبكراً ثم عاد ليؤكد تفوق "الأفيال" في الشوط الثاني. وكان التعادل يكفي المنتخب الأفريقي لضمان تأهله، لكنه اختار إنهاء المهمة بفوز صريح رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليحجز المركز الثاني، ويتأهل لأول مرة في تاريخه للدور الثاني في المونديال الذي شارك فيه 4 مرات.

وبهذا الترتيب، تأهلت ألمانيا أولى وساحل العاج ثانية مباشرة إلى دور الـ32، فيما عززت الإكوادور حظوظها في المنافسة على إحدى بطاقات أفضل الثوالث، بعد أن رفعت رصيدها إلى 4 نقاط. أما كوراساو التي لفتت الأنظار بتعادلها التاريخي مع الإكوادور في الجولة الثانية، فأنهت مشاركتها الأولى في المونديال في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.