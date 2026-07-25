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كأس العالم 2026: أبرز حقائق مثيرة حدثت خلال 39 يوماً

كرة عالمية
مدريد

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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25 يوليو 2026
يامال يحتفل بلقب بطولة كأس العالم، 19 يوليو 2026 (كاثرين إيفيل/Getty)
يامال يحتفل بلقب بطولة كأس العالم، 19 يوليو 2026 (كاثرين إيفيل/Getty)
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أصبحت بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك جزءاً من التاريخ، بعدما عاشت جماهير الرياضة لحظات لا يُمكن نسيانها، من خلال مواجهات رائعة، وعودات مثيرة، وصولاً إلى تمكن منتخب إسبانيا من حصد لقبه الثاني، عقب فوزه على الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء في النهائي، إلا أن هناك العديد من الحقائق التي شهدتها المسابقة الدولية التي انطلقت في 11 يونيو/حزيران الماضي وانتهت يوم 19 يوليو/تموز الجاري.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الجمعة، أن بطولة كأس العالم 2026 شهدت أكثر عدد من الأهداف في تاريخ المسابقة الدولية، بواقع 308 أهداف في 104 مواجهات، من بينها 14 هدفاً عكسياً، بمعدل 2.96 هدف في المباراة الواحدة، والسبب يعود إلى قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عدد المشاركين إلى 48 منتخباً.

ويُعد منتخب إسبانيا أول فريق في تاريخ بطولات كأس العالم، يحصد لقب المونديال، وشباكه لم تستقبل سوى هدفٍ وحيد خلال ثماني مواجهات، وهو إنجاز غير مسبوق نهائياً، إذ لم يسجل في شباكه سوى مهاجم منتخب بلجيكا تشارلز دي كيتيلير في ربع النهائي.

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ورغم أن كيليان مبابي نصّب نفسه هدّافاً لبطولة كأس العالم 2026، بواقع 10 أهداف، بالإضافة إلى أنه أصبح الهدّاف التاريخي للمسابقة الدولية (22 هدفاً)، لكن الأرقام تُشير إلى أن مهاجم منتخب النرويج إرلينغ هالاند كان الأكثر فتكاً أمام شباك منافسه، بعدما وصل معدله إلى 1.40 هدف لكل 90 دقيقة، بالإضافة إلى أن نهائي المونديال شهد حدثاً نادراً، وهو ظهور كل من لامين يامال وباو كوبارسي، اللذين أصبحا أصغر لاعبين يخوضان النهائي في التاريخ.

كما نصّب نجم منتخب فرنسا مايكل أوليسه نفسه ملك "الأسيست" في بطولة كأس العالم 2026، بواقع سبع تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى أن المسابقة الدولية الأخيرة، شهدت وجود سبعة لاعبين فوق سن الأربعين، وهم: كريستيانو رونالدو، لوكا مودريتش، إدين دجيكو، مانويل نوير، جوزيه فوزينها، فرناندو موسليرا وغييرمو أوتشوا.

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