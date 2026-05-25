- يواجه مشجعو كأس العالم 2026 خطر فوضى محتملة بسبب مخططات جماعات متطرفة ونشطاء مناخ لتعطيل شبكات النقل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما يهدد بإحداث فوضى كبيرة. - تحذيرات من تهديدات موثوقة تشمل العبث بإشارات السكك الحديدية وقطع خطوط الكهرباء، حيث تستغل جماعات فوضوية بيئية وتنظيمات متطرفة الصراعات الدولية لإيصال رسائل سياسية. - الخبراء قلقون من تعطيل البنى التحتية للنقل، مما قد يجبر الجماهير على استخدام القطارات، كما حدث في سوابق مشابهة خلال دورات الألعاب الأولمبية.

يواجه المشجعون خطر فوضى محتملة خلال منافسات كأس العالم 2026، المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في ظل تحذيرات من مخططات تنفذها جماعات متطرفة ونشطاء في مجال المناخ، لتعطيل شبكات النقل المؤدية إلى المباريات.

وبحسب صحيفة ذا صن اللندنية، مساء السبت، فإن هناك "تهديداً ذا مصداقية"، يتمثل بمحاولات تستهدف العبث بإشارات السكك الحديدية، وقطع خطوط الكهرباء، وتدمير جسور رئيسية. وبين التقرير، أن جماعات فوضوية بيئية وتنظيمات متطرفة قد تستغل صراعات دولية، مثل الحرب مع إيران، لإيصال رسائل سياسية عبر "استهداف مباشر" لبطولة كأس العالم. ونقل التقرير عن مصدر حكومي بريطاني قوله، إن "أكبر تهديد يواجه جماهير كأس العالم هذا العام لا يأتي من هجمات إرهابية تقليدية، بل من نشطاء ومتطرفين يسعون لتحقيق مكاسب لقضاياهم عبر التعطيل".

وأضاف المصدر أن الخبراء لا يتخوفون بقدر كبير من هجمات مباشرة، بقدر ما يقلقهم احتمال تعطيل البنى التحتية للنقل، في وقت يعتمد فيه ملايين المشجعين على وسائل المواصلات العامة للوصول إلى الملاعب، الأمر الذي قد يتسبب بحالة من الفوضى. وأوضح التقرير أن الجماهير ستُجبر على استخدام القطارات في العديد من المباريات، من بينها مباراة إنكلترا الأخيرة في دور المجموعات أمام بنما يوم 27 يونيو/حزيران، حيث فرضت الشرطة قيوداً منعت المشجعين من السير على الأقدام نحو ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي.

وأشار التقرير إلى سوابق مماثلة، حيث شهدت دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024، عمليات تخريب أثّرت على انطلاقتها، بعد استهداف محطات سكة حديد نائية وتقاطعات رئيسية. كما تعرّضت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو عام 2026 لاضطرابات، عقب هجمات طاولت شبكة السكك الحديدية في إيطاليا، وأكد التقرير، أن "حوادث التخريب الأخيرة تُظهر نمط تهديد حقيقي قد يستهدف كأس العالم".