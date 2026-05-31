كأس العالم يسبّب تأخير ساعات العمل في الأردن دعماً للنشامى

- قررت الحكومة الأردنية تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي إلى الساعة العاشرة صباحاً خلال أيام مباريات منتخب النشامى في كأس العالم 2026، استجابة لمطالب شعبية وإعلامية بسبب توقيت المباريات المبكر بتوقيت الأردن. - يهدف القرار إلى تمكين المواطنين من متابعة مباريات المنتخب الأردني، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في البطولة، حيث يواجه منتخبات الأرجنتين والنمسا والجزائر في المجموعة العاشرة. - يبدأ المنتخب الأردني مشواره في البطولة بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو، ثم الجزائر يوم 23 يونيو، ويختتم الدور الأول بلقاء الأرجنتين.

قررت الحكومة الأردنية اليوم الأحد، تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الأردني لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026 المقررة في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، حيث تقرر تأخير الدوام بدءاً من السَّاعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد قرَّر رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام التي تُقام فيها مباريات منتخب النشامى في نهائيات كأس العالم، حتى الساعة العاشرة صباحاً. ويأتي القرار بسبب إقامة المباريات في الولايات المتحدة، ما يجعل مواعيدها في ساعات الفجر والصباح الباكر بتوقيت الأردن، وهو ما أثار خلال الأسابيع الماضية مطالبات شعبية وإعلامية بتأخير الدوام أو اعتماد ساعات عمل مرنة خلال مباريات المنتخب.

وبحسب القرار، تبدأ ساعات الدوام الرسمي خلال أيام السابع عشر، والثالث والعشرين، والثامن والعشرين من شهر يونيو/ حزيران المقبل في تمام الساعة 10 صباحاً. وأضاف البيان "يأتي القرار بهدف تمكين المواطنين والشعب الأردني من متابعة مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم ومؤازرته خلال مشاركته التاريخية في هذه البطولة".

كرة عربية منتخب النشامى يستعد للمونديال بدورة رباعية في الأردن

وسيخوض النشامى غمار كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم، حيث أوقعتهم القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب بطل العالم منتخب الأرجنتين والمنتخب النمساوي والمنتخب الجزائري.

ويستهل النشامى مشوارهم يوم 17 يونيو بمواجهة منتخب النمسا، عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت عمّان والقدس المحتلة، فيما يواجه نظيره المنتخب الجزائري يوم 23 من الشهر نفسه في الساعة السادسة صباحاً، على أن يختتم الدور الأول بلقاء الأرجنتين في الساعة الخامسة فجراً. وكان منتخب الأردن قد تعرض لخسارة ثقيلة على يد المنتخب السويسري 4-1، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الأحد في سويسرا، استعداداً لكأس العالم الأيام المقبلة.