- شهدت كأس العالم 2026 تصاعدًا في تهديدات القتل ضد اللاعبين، حيث تعرض خامينتون كامباس لتهديدات بعد إضاعة فرصة حاسمة لكولومبيا، مما أعاد ذكريات تصفية أندرياس إسكوبار في 1994. - عائلة فرنسية تعرضت لتهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تشابه الأسماء مع الحكم فرانسوا لوتكسييه، مما أدى إلى تلقيهم رسائل عنيفة وتهديدات بالقتل. - مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو استقال وهرب إلى الولايات المتحدة لحماية عائلته بعد تهديدات بالقتل إثر فشل المنتخب في تجاوز الدور الأول.

تعددت حالات التهديد بالقتل في كأس العالم 2026، إذ يواجه بعض النجوم مخاطر التصفية، غضباً من النتائج المسجلة في البطولة. ورغم حصول حالات مشابهة في وضعيات أخرى في مختلف البطولات، إلا أن وتيرة التهديدات بالقتل ارتفعت في هذه النسخة من كأس العالم، إذ رصدت ثلاث حالات مُعلنة حتى الآن، وقد تكون بعض الأطراف تعرضت إلى تهديدات مشابهة، ولكنها لم تتعامل معها بالجدية المطلوبة.

وقد تكررت المخاوف في كولومبيا من إعادة سيناريو نسخة 1994 في أميركا، بعدما تمّت تصفية اللاعب أندرياس إسكوبار بعد نهاية مشاركة منتخب بلاده في المسابقة، إذ يُعتقد أن الهدف الذي سجله في مرمى منتخب بلاده بالخطأ حينها كان سبباً لتصفيته. ومنذ نهاية مشاركة كولومبيا في البطولة، في الدور ثمن النهائي، إثر الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح، واجه اللاعب خامينتون كامباس تهديدات بالقتل من قبل مجهولين، بعدما أضاع فرصة أمام سويسرا كان من شأنها أن تمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل. وقد تلقى اللاعب دعماً قوياً في الساعات الماضية من قبل الاتحاد المحلي الذي سانده في هذه المحنة التي تهدد حياته.

وبسبب التشابه في الأسماء مع الحكم فرانسوا لوتكسييه، تتعرض عائلة فرنسية إلى تهديدات خطيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ نهاية مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026، والتي شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً بسبب قرارات الحكم الفرنسي الذي أغضب الجماهير الفرنسية، لاعتقاد بعض الجماهير أنها عائلة الحكم الفرنسي الذي أدار المباراة.

وذكر موقع 20 دقيقة الفرنسي أنه "في مواجهة هذا السيل الجارف من الكراهية، أراد والدا فرانسوا (الذي يٌشبه اسمه اسم الحكم الفرنسي الذي أدار المباراة)، توضيح الحقيقة على صفحتهما على فيسبوك، مؤكدين أنهما "ليسا والدي الحكم" (عائلة أخرى)، وكانت النتيجة على الرغم من ذلك تلقيهما آلاف التعليقات الغاضبة من "المشجعين" والتي غلب عليها العنف. ومنذ ذلك الحين، انتحلت حسابات وهمية عديدة شخصية الأب، مدعيةً أنه "يتبرأ من ابنه" وأن "قراراته لا تُغتفر". كما نقل الموقع الفرنسي تصريحات شريكته والممرضة في لوزان مانون التي قالت: "لم نشهد شيئًا كهذا من قبل، تلقينا رسائل في الماضي بعد مباريات أدارها هذا الرجل، لكن هذا أمر غير مسبوق. العائلة بأكملها متأثرة، وتتلقى رسائل عنيفة للغاية، بعضها تهديدات بالقتل. لم يتوقف الهاتف عن الرنين منذ المباراة".

بعيدا عن الملاعب تهديدات بالقتل تلاحق لاعب منتخب كولومبيا بسبب فرصة ضائعة

وكشف مدرب منتحب كوريا الجنوبية، هونغ ميونغ بو، الذي استقال من مهامه مباشرة بعد العودة إلى سيول، أنه اضطرّ إلى الهروب إلى الولايات المتحدة سريعاً، بسبب المخاوف التي طاولت عائلته، فقد وصلت إليه تهديدات بالقتل إثر الفشل في تخطي الدور الأول من كأس العالم 2026، ولتأمين سلامة عائلته اختار السفر حتى يتفادى غضب مشجعي منتخب بلاده بعد الانتقادات القوية التي تعرض لها بتحميله مسؤولية الإخفاق في هذه النسخة. ونشر المدرب بياناً رسمياً أوضح من خلاله ملابسات سفره ورحيله عن كوريا الجنوبية.