كأس العالم للناشئين في قطر: تجربة كروية فريدة لذوي الإعاقة

- تجربة شاملة لذوي الإعاقة في كأس العالم للناشئين 2025: توفر أسباير زون أماكن مخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة في جميع الملاعب، بما في ذلك استاد خليفة الدولي للمباراة النهائية، مما يضمن سهولة الوصول والمشاركة. - تعليق وصفي سمعي للمكفوفين: تقدم قطر خدمة التعليق الوصفي السمعي باللغتين العربية والإنجليزية، مما يتيح للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر الاستمتاع بتجربة غنية ومفصلة للمباريات عبر تطبيق "عنك". - غرفة المساعدة الحسية: توفر منطقة المشجعين غرفة مخصصة لذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي، مجهزة بتكنولوجيا مساعدة وتدار بالشراكة مع مؤسسة قطر، لضمان تجربة مريحة وآمنة.

يتوافد المشجعون إلى مجمع المسابقات في أسباير زون، لمؤازرة منتخباتهم، تزامناً مع انطلاق كأس العالم للناشئين "قطر 2025"، في تجربة تتميز بالإتاحة وسهولة الوصول للمشجعين من ذوي الإعاقة، تمكّنهم من حضور المباريات، والاستمتاع بالأجواء المشوقة في المهرجان الكروي.

وسلط تقرير لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، اليوم الثلاثاء، الضوء على ثلاث مزايا رئيسة، تمكّن المشجعين ذوي الإعاقة من المشاركة في تجربة البطولة.

أماكن مخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة

تشتمل جميع الملاعب الثمانية في مجمع المسابقات في أسباير زون على خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من مستخدمي الكراسي المتحركة، كما ستتوفر هذه الأماكن في المباراة النهائية، التي يستضيفها استاد خليفة الدولي، والذي يوجد أيضاً في أسباير زون.

خدمة التعليق الوصفي السمعي في ملاعب قطر

تتوفر خدمة التعليق الوصفي السمعي باللغتين العربية والإنكليزية، في عدد من المباريات، بما في ذلك جميع مباريات المنتخب القطري، إذ يمكن للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر تحميل تطبيق "عنك"، وإدخال الرمز "U17"، واختيار قناة الصوت التي يرغبون فيها. وباستخدام سماعاتهم الخاصة بهم، يمكن للمشجعين الاستماع إلى تعليق مفصل عن مجريات المباراة، بما في ذلك وصف للأجواء في المدرجات، وحتى ردات فعل اللاعبين وتعبيرات وجوههم، ما يمكّنهم من الاستمتاع بتجربة خالية من العوائق في أثناء متابعة المباريات.

غرفة المساعدة الحسية في منطقة المشجعين

تشمل منطقة المشجعين غرفة المساعدة الحسية للمشجعين ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي، وتتم إدارة هذه الغرفة بالشراكة مع برنامج التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، وتتيح للمشجعين من ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي مشاهدة المباريات في مكان أكثر هدوءاً ومجهز بتكنولوجيا مساعدة، وبإشراف فريق من المتخصصين.