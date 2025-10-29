كأس العالم للناشئين في قطر.. بيئة مثالية لنجوم المستقبل

- تستضيف قطر كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في نوفمبر، مما يعزز مكانتها كوجهة رياضية عالمية، مستفيدة من نجاح مونديال 2022 في تقديم تنظيم لوجستي متكامل يتيح للفرق الاستقرار وتقديم أفضل أداء. - البطولة تُقام في منتصف الموسم الكروي، وهو توقيت أثبت نجاحه في مونديال 2022، حيث يمنح اللاعبين الجهوزية البدنية والفنية المثالية، مما يعزز من جودة الأداء ومتعة المشاهدة. - توفر قطر منشآت رياضية متكاملة، من ملاعب حديثة إلى مرافق تدريبية متطورة، مما يسهم في نجاح البطولة ويمنح اللاعبين فرصة للتألق والانطلاق نحو النجومية.

تواصل قطر تعزيز مكانتها بوصفها وجهةً رائدة في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية العالمية، وهذه المرة من خلال استضافة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، التي ستنطلق في الثالث نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على ملاعب أكاديمية أسباير في الدوحة. وتأتي هذه البطولة لتؤكد مجدداً القدرات التنظيمية العالية التي رسختها البلاد منذ مونديال 2022، وتُعيدها إلى صدارة المشهد الرياضي العالمي في حدثٍ يُنتظر أن يجمع أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم.

وسيكون أمام المنتخبات الـ48 المشاركة فرصة مثالية لخوض منافساتها في بيئة مريحة ومتطورة، إذ تُقام البطولة في مكان واحد يُوفّر للفرق الاستقرار اللوجستي المطلوب، ويجنبها الإرهاق الناتج من التنقلات الطويلة، كما يتيح هذا التنظيم الموحد إعداد برامج دقيقة بين التدريبات والمباريات والاسترجاع، في أجواء تسهّل على اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم من مستوى فني. ولا يخفى أن مونديال الناشئين كان عبر تاريخه بوابة عبور لكثير من النجوم العالميين الذين خطفوا الأضواء في سن مبكرة، قبل أن يصبحوا نجوماً بارزين في أنديتهم ومنتخباتهم، ما يمنح نسخة قطر أهمية مضاعفة من حيث المتابعة والكشف عن المواهب.

وتأتي البطولة في منتصف الموسم الكروي العالمي، وهو توقيت أثبت نجاحه خلال كأس العالم في قطر 2022، حين نالت التجربة إشادة واسعة من اللاعبين والمدربين، وكذلك من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، الذي اعتبر أن هذا التوقيت يمنح اللاعبين الجهوزية البدنية والفنية المثالية، خلافاً لما يحدث في نهاية الموسم حين يكون الإرهاق سيد الموقف، ما جعله يفكر في تغيير توقيت المواعيد الكبرى إلى هذا التوقيت. كما أشار المعد البدني للمنتخب الفرنسي، سيريل موان، إلى أن إقامة البطولات في مثل هذا التوقيت ترفع من جودة الأداء وتزيد من متعة المشاهدة بفضل جهوزية اللاعبين الكاملة، مستشهداً بما عاشه رفقة "الديوك" خلال مونديال قطر، الذي بلغوا خلاله المحطة النهائية قبل تضييع اللقب لصالح منتخب الأرجنتين.

وبالإضافة إلى الجوانب الفنية، تمثل البطولة فرصة جديدة للمنتخبات السنية لاكتشاف منشآت قطر الرياضية المتكاملة التي أبهرت العالم في مونديال الكبار، من ملاعب حديثة عالية التقنية، إلى مرافق تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل، إضافة إلى بنية تحتية مثالية تسهّل حركة الفرق والجماهير على حد سواء، كما تُعد هذه العناصر مجتمعة عاملاً أساسياً في نجاح أي بطولة من هذا الحجم، وهو ما أثبتته قطر مراراً في استضافاتها السابقة.

ومرة أخرى، تعود المنافسة الكروية إلى الدوحة، ومعها تعود قطر لتؤكد ريادتها العالمية في تنظيم البطولات الكبرى، إذ تمنح من خلال هذا الحدث جيل المستقبل من اللاعبين فرصة مثالية للتألق والبروز، وتُتيح لهم الانطلاق نحو النجومية من بوابتها المضيئة.