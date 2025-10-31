كأس العالم للناشئين... فرصة المشجعين لاستعادة أجواء مونديال قطر 2022

- تستعد قطر لاستضافة كأس العالم تحت 17 عاماً في نوفمبر 2025، حيث ستوفر ملاعب "أسباير زون" واستاد خليفة الدولي منصة مثالية للاعبين الصاعدين لإبراز مواهبهم. - سيستمتع المشجعون بمهرجان كروي وأجواء احتفالية فريدة، مع إمكانية حضور أكثر من مباراة في اليوم، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة في منطقة المشجعين. - تعتبر أسباير زون مدينة رياضية متميزة تضم مستشفى سبيتار وأكاديمية أسباير، مما يسهل الوصول إليها عبر شبكة النقل العام الحديثة في قطر.

أكد المدير التنفيذي للعمليات في اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 عاماً "قطر 2025"، راشد الخاطر، اليوم الجمعة، أن ملاعب "أسباير زون" واستاد خليفة الدولي ستوفر منصة مثالية للاعبين الصاعدين لإبراز مواهبهم للعالم، خلال مشاركتهم في الحدث المنتظر الذي ينطلق يوم الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال الخاطر في تصريحات أبرزتها اللجنة المنظمة لمونديال الناشئين: "يسرنا الترحيب بأفضل المواهب الناشئة من أرجاء العالم للتدرب واللعب في المنشآت الرياضية العالمية في دولة قطر. سيستمتع المشجعون خلال البطولة بمهرجان كروي وأجواء احتفالية فريدة، حيث سيتيح تقارب المسافات في منطقة أسباير زون فرصة حضور أكثر من مباراة في اليوم، مع قضاء أوقات استثنائية في منطقة المشجعين المصممة خصيصاً لتقديم أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية ملائمة للجميع. ونتطلع للاجتماع بالمشجعين من أنحاء العالم مجدداً على أرض قطر، للاحتفال بشغفنا المشترك بكرة القدم".

وستعيد هذه التجربة إلى الأذهان ما عاشه المشجعون خلال نسخة كأس العالم 2022 في قطر، حين اجتمع أفضل اللاعبين لتقديم مونديال استثنائي، مع العلم أن منطقة المشجعين الحالية تفتح أبوابها يومياً في أيام المباريات بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً وحتى صافرة النهاية، وستقام فعاليات احتفالية ملائمة للعائلات، ويمكن للأطفال الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب، بما في ذلك مسابقات الرياضات الإلكترونية وملعب كرة قدم مصغر، وستتاح الفرصة للعائلات للاستمتاع بباقة متنوعة من العروض الفلكلورية والثقافية، كما ستضمّ المنطقة أكشاكاً لأصناف الأطعمة والمشروبات من أنحاء العالم، وغرفة للمساعدة الحسية مخصصة للمشجعين من ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي.

وتعتبر أسباير زون المدينة الرياضية الأكثر تميزاً في العالم، وتضم أيضاً مستشفى سبيتار الرائد في جراحة العظام والطب الرياضي والشريك الطبي الرسمي للبطولة. كما تضم أكاديمية أسباير الشهيرة التي خرّجت منذ افتتاحها في عام 2004 أبطالاً عالميين وأولمبيين في مختلف التخصصات الرياضية أثروا الساحة الرياضية القطرية والعالمية، بمن فيهم نجم ألعاب القوى معتز برشم، الذي يُعتبر أحد أفضل لاعبي الوثب العالي في التاريخ، وهي التي تقع بالقرب من محطة مترو العزيزية على الخط الذهبي، مما يتيح للمشجعين الوصول بسهولة باستخدام شبكة حديثة ومتكاملة من وسائل النقل العام في قطر.