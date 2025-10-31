- تستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في نوفمبر، مستحضرة أجواء مونديال 2022 الذي أذهل العالم، حيث يتطلع منتخبا المغرب والأرجنتين لاستعادة ذكرياتهم التاريخية في الدوحة. - المنتخب المغربي يسعى لمواصلة كتابة التاريخ بعد إنجازه في مونديال 2022، مستفيداً من الزخم المعنوي الكبير، مع طموح للصعود إلى منصة التتويج مجدداً. - الأرجنتين تتطلع لتكرار مجدها في قطر بعد تتويجها بكأس العالم 2022، حيث يسعى شباب "الألبيسيليستي" لتعويض خيبة كأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي.

تحتضن قطر بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً ابتداءً من مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في منافسةٍ تعيد إلى الأذهان أجواء مونديال 2022 الذي أبهر العالم وقدم واحدة من أفضل النسخ في تاريخ البطولة، ويُنتظر أن تكون هذه النسخة الخاصة مفعمة بالرمزية، خاصةً بالنسبة إلى منتخبين يمتلكان ذكريات لا تُنسى في الدوحة، هما المغرب والأرجنتين، اللذان عاشا على أرض قطر لحظات تاريخية مع منتخبي الكبار.

وبالنسبة إلى المنتخب المغربي، فإن العودة إلى الملاعب القطرية تحمل طابعاً خاصاً، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه "أسود الأطلس" في مونديال 2022، حين بلغوا نصف النهائي وكانوا أول منتخبٍ عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور، إذ كانت تلك المشاركة ملحمةً كرويةً ستبقى راسخة في ذاكرة الجماهير المغربية والعربية على حد سواء، بعدما صنع الأنصار صوراً مبهرة في مشيرب وسوق واقف، حيث تحولت الدوحة إلى لوحة احتفال جماعي بألوان المغرب. واليوم، يجد المنتخب المغربي للناشئين نفسه أمام فرصةٍ جديدة لمواصلة كتابة التاريخ من البوابة القطرية ذاتها، مستفيداً من الزخم المعنوي الكبير الذي رافق الكرة المغربية منذ تلك الملحمة، مروراً بالتتويج الأخير بكأس العالم لأقل من 20 عاماً في تشيلي، وصولاً إلى حلم جديد يتمثل في الصعود إلى منصة التتويج مجدداً.

أما المنتخب الأرجنتيني، فيحمل هو الآخر أجمل الذكريات من الأراضي القطرية، إذ شهدت الدوحة تتويج "التانغو" بلقب كأس العالم 2022 بعد غيابٍ طويل، في لحظةٍ خالدة منحت النجم ليونيل ميسي التاج الذي لطالما حلم به ليكرّس نفسه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم. تلك الليلة على ملعب لوسيل كانت ذروة المجد بالنسبة للأرجنتين، التي نقلت صخب شوارع بوينس آيرس إلى قلب الخليج، والآن، سيحمل شباب "الألبيسيليستي" الراية في المكان ذاته، أملاً في تكرار سيناريو التتويج واستعادة ذكريات المجد، مع طموحٍ لتعويض خيبة كأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي، التي خسروا لقبها أمام المغرب في النهائي.

وبين أسود الأطلس الباحثين عن تثبيت مكانة المغرب بوصفه قوة صاعدة في كرة القدم العالمية، وصغار التانغو الساعين لتأكيد تفوق مدرسة الأرجنتين عبر الأجيال، ستكون قطر مجدداً مسرحاً للقصص البطولية، وبيئة مثالية للاعبين من أجل البروز والتألق، إضافة إلى كونها وجهة سياحية مميزة للجماهير الراغبة في مساندة منتخباتها، خاصة مشجعي المغرب والأرجنتين، لاستعادة واحدة من أهم اللحظات في تاريخ الكرة في البلدين.