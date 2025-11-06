كأس العالم للناشئين: اختبارات قوية للمنتخبات العربية

- تستعد المنتخبات العربية لمواجهات حاسمة في كأس العالم تحت 17 عاماً بقطر، حيث يواجه منتخب تونس الأرجنتين بعد فوزه على فيجي، بينما يسعى المغرب لتعويض خسارته أمام اليابان بمواجهة البرتغال، ويأمل الإمارات في نتيجة إيجابية ضد كرواتيا بعد تعادله مع كوستاريكا. - في المجموعة الرابعة، يتصدر تونس بفارق الأهداف عن الأرجنتين، وكلاهما يملك ثلاث نقاط، مما يجعل المواجهة بينهما حاسمة، بينما تسعى بلجيكا لتعويض خسارتها. - منتخب الإمارات يواجه كرواتيا في مباراة مفصلية في المجموعة الثالثة بعد تعادل جميع الفرق في الجولة الأولى، مما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية.

تترقب الجماهير الرياضية، اليوم الخميس، متابعة عدد من المواجهات القوية للمنتخبات العربية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً التي تستضيفها قطر، إذ يستعد منتخب تونس لاختبار صعب أمام الأرجنتين، فيما يبحث كل من منتخبي المغرب وقطر عن تعويض خيبة الأمل في الجولة الأولى، في حين يريد منتخب الإمارات تجاوز عقبة كرواتيا.

وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القدس المحتلة يعلم منتخب المغرب جيداً أنه يواجه اختباراً صعباً للغاية أمام منتخب البرتغال، الطامح إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للناشئين، بعدما انتصر في اللقاء الأول، فيما تلقى "أسود الأطلس" خيبة أمل كبرى عقب الخسارة القاسية على يد منتخب اليابان بهدفين مقابل لا شيء، ما يعني أنّ المباراة الثانية ستكون مفصلية في سبيل حصد نقاطها الثلاث والبقاء ضمن قائمة المرشحين لخطف بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة من المونديال. أما منتخب اليابان، فإنه سيلعب مباراة سهلة على الورق ضد منتخب كالديونيا الجديدة.

وأما في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً بتوقيت القدس المحتلة، فإنّ أنظار الجماهير الرياضية ستكون متجهة صوب ملعب خالد بلان في أكاديمية أسباير بالدوحة من أجل متابعة مواجهة قمة منافسات الجولة الثانية في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً عندما يلعب منتخب تونس ضد غريمه منتخب الأرجنتين، الذي استطاع تحقيق المطلوب منه في الجولة الأولى وخطف النقاط الثلاث الهامة، لكنه الآن أمام الاختبار الأصعب في المونديال لأن "نسور قرطاج" استطاعوا لفت الأنظار إليهم وبقوة عقب الأداء الممتع والمميز الذي قدموه في اللقاء ضد فيجي، والذي انتهى بستة أهداف نظيفة.

وتصدر منتخب تونس المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني، منتخب الأرجنتين، الذي جمع أيضاً ثلاث نقاط، فيما بقيت بلجيكا وفيجي دون أي نقاط، ما يعني أن الصراع على خطف بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة في المونديال سيشتعل بين ثلاثة منتخبات، وهي: تونس والأرجنتين وبلجيكا، إلّا إذا جاءت نتيجة القمة لصالح "نسور قرطاج"، الذين سيكونون قد ضمنوا التأهل، وبقي المركز الثاني محصوراً بين الأرجنتين وبلجيكا.

على المقلب الآخر، فإنّ الجماهير القطرية والعربية سترى ما يفعله صغار "العنابي" في المواجهة الصعبة أمام منتخب جنوب أفريقيا في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء بتوقيت القدس المحتلة، بعدما تلقى "الأدعم" خسارة في أول لقاء أمام منتخب إيطاليا، الذي نجح في إنهاء الأمور لصالحه بهدف مقابل لا شيء، الأمر الذي جعله يحل في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً.

ويتسلح منتخب قطر بالجماهير العريضة التي ساندته بقوة خلال المواجهة الأولى ضد إيطاليا، لكن التشجيع والدعم لن يكون كافياً على أرض الملعب، لا سيما أنّ صغار "العنابي" باتوا مُطالبين الآن بتعويض خيبة الأمل التي حدثت في الجولة الأولى، مع ضرورة التركيز على عدم تلقي الخسارة الثانية للإبقاء على جميع الحظوظ، والانتصار سيعطي دفعة معنوية كبيرة من أجل الدخول في المواجهة الثالثة بقوة، لأن لغة الأرقام ستظهر خلال الجولة الثالثة والأخيرة، وسيجري تحديد هوية من سيتأهل إلى الدور المقبل.

والختام مع منتخب الإمارات، الذي يمتلك حظوظه في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً المقامة حالياً في قطر، بعدما خطف تعادلاً صعباً أمام منتخب كوستاريكا، وأخذ نقطة ثمينة للغاية، ستجعل صغار "الأبيض" يدخلون المواجهة الثانية أمام منتخب كرواتيا، الذي تعادل أيضاً في اللقاء الأول، ما يعني أنّ المشاركين في منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال متعادلون بعدد النقاط، والمباراة الثانية ستكون مفصلية من أجل تحديد ملامح أولية حول هوية من سيتأهل إلى الدور الثاني.