كأس العالم في عهد ترامب: مخاوف من الفشل لضعف الإقبال

تشهد أجواء كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مؤشرات على تراجع الإقبال الجماهيري، قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة التاريخية بمشاركة 48 منتخباً. ووفقاً لبيانات شركة التحليلات العقارية كوستار اليوم الجمعة، فإن نسب الإشغال الفندقي في عدد من المدن المستضيفة الرئيسية جاءت أقل بكثير من التوقعات، ما أثار تساؤلات حول حجم الطلب الحقيقي من جماهير كرة القدم العالمية.

وفي مدينة فانكوفر، تراجعت نسبة الإشغال في أيام المباريات إلى نحو 39% فقط، مقارنة بـ53% في الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على انخفاض واضح في الحجوزات المرتبطة بالمونديال. أما في بوسطن التي تستعد لاستضافة مواجهة العراق أمام النرويج يوم 16 يونيو/حزيران، فقد سجلت نسب إشغال لا تتجاوز 32%، وهو رقم وصفه مراقبون بأنه مخيب للآمال بالنظر إلى حجم الحدث.

وبحسب التقرير، فإن التوسع إلى 104 مباريات موزعة على 16 مدينة قد يكون ساهم في توزيع الطلب بشكل مفرط، ما جعل من الصعب على الجماهير التنقل بين المدن وملء الفنادق كما كان متوقعاً. كما أشار التقرير إلى أن نحو 80% من أصحاب الفنادق في 11 سوقاً رئيسيةً، مثل نيويورك وميامي، أكدوا أن الحجوزات الحالية أقل من التوقعات الأولية، فيما تعاني مدن مثل سياتل وفيلادلفيا من تراجع ملحوظ مقارنة بالمواسم الصيفية المعتادة. وفي نيويورك، أفاد ثلثا المشغلين بأن الطلب أضعف من المتوقع، بينما وصلت نسبة الفنادق المتأخرة في الحجوزات إلى 80% في بعض الأسواق.

وسجلت بعض المباريات الكبرى، مثل مواجهة البرازيل والمغرب يوم 13 يونيو، إشغالاً لا يتجاوز 31%، مقارنة بـ43% في فترات مماثلة سابقاً، ما يعكس تباطؤاً عاماً في الإقبال. وتشير مصادر في قطاع الضيافة إلى أن عوامل مثل صعوبات التأشيرات والقلق الجيوسياسي ساهمت في انخفاض الطلب الدولي، إضافة إلى قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلغاء بعض حجوزات الغرف الجماعية في عدد من الفنادق.

في المقابل، تظل بعض الأسواق محدودة الاستثناء، خصوصاً المدن التي تستضيف معسكرات المنتخبات المشاركة، حيث يظهر الطلب أعلى نسبياً. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات لأسعار تذاكر كأس العالم 2026، بعد تصريحات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي أشار إلى أنه لن يدفع مبالغ مرتفعة لحضور المباريات، في ظل الجدل المستمر حول سياسة التسعير. كما رد رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو على الانتقادات مؤكداً أن الطلب العالمي على التذاكر لا يزال مرتفعاً، رغم ظهور مؤشرات على تراجع الأسعار في بعض منصات إعادة البيع قبل انطلاق البطولة.