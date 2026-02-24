- أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم توفير "ضمانات كاملة" لسلامة المشجعين خلال مباريات كأس العالم في غوادالاخارا، رغم التحديات الأمنية، مشددة على عدم وجود أي خطر يهدد الزائرين. - جاءت التصريحات بعد مقتل زعيم المخدرات "إل مينتشو"، مما أثار موجة عنف واشتباكات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل 57 شخصاً وقطع طرق في 20 ولاية، ما أدى لتعليق مباريات كرة القدم. - رغم العنف، يتوقع عودة الهدوء وفتح المتاجر والمدارس في ولاية خاليسكو، حيث تُعد غوادالاخارا واحدة من ثلاث مدن مكسيكية ستستضيف مباريات كأس العالم.

أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، الثلاثاء، تقديم "ضمانات كاملة" لسلامة المشجعين، خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستُقام في مدينة غوادالاخارا، رغم التحديات الأمنية التي تشهدها المدينة. وشدّدت شينباوم على أنه "لا يوجد أي خطر" يهدد المشجعين الذين سيزورون المدينة في شهر حزيران/يونيو المقبل، لحضور أربع مباريات ضمن البطولة، مؤكدة أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الزائرين.

وجاءت هذه التصريحات التي نقلتها وكالة فرانس برس، في أعقاب موجة من أعمال العنف اندلعت إثر مقتل زعيم المخدرات المعروف باسم "إل مينتشو" خلال عملية عسكرية، ما أثار مخاوف بشأن الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقُتل نيميسيو "إل مينتشو" أوسيغيرا، زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد"، أحد أكثر المطلوبين في المكسيك والولايات المتحدة، خلال عملية عسكرية نُفذت يوم الأحد على بُعد نحو 130 كيلومتراً من غوادالاخارا. وردّ الكارتل بعنف، ما فجّر اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصاً في أنحاء المكسيك، من جنود وأعضاء في الكارتل، إضافة إلى قطع طرق في 20 ولاية. وبعد إحراق حافلات ومحالّ تجارية، علّقت السلطات مباريات كرة القدم في غوادالاخارا وولاية كيريتارو الوسطى.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التعليق على أعمال العنف، في الوقت الذي عاد فيه الهدوء تدريجياً للمنطقة، من المتوقع أن تعاود المتاجر والمؤسسات في ولاية خاليسكو فتح أبوابها، على أن تستأنف المدارس الدراسة الأربعاء بحسب الوكالة الفرنسية. وتُعد غوادالاخارا واحدة من ثلاث مدن مكسيكية ستستضيف مباريات ضمن نهائيات كأس العالم، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا أيضاً.