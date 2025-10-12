- حطمت السباحة الأميركية غريتشن والش رقمها القياسي العالمي في سباق 50 متر فراشة بزمن 23.72 ثانية، محققةً الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم داخل الحوض الصغير في كاليفورنيا، ومثبتةً مكانتها كواحدة من أفضل السباحات في السنوات الأخيرة. - في سباق 200 متر متنوعة، فاز الأميركي شاين كاساس بزمن 1:49.43 دقيقة، متفوقًا بفارق 0.3 ثانية على الفرنسي ليون مارشان، الذي لم يشارك في أي مسابقة كبرى منذ بطولة العالم في سنغافورة. - تغلبت الأميركية ريغان سميث على الأسترالية كايلي ماكوين في سباق 100 متر بزمن 54.92 ثانية، متقدمةً بفارق 0.13 ثانية، رغم خسارتها أمامها في الأولمبياد والبطولة العالمية.

حطمت السبّاحة الأميركية غريتشن والش (22 سنة) رقمها القياسي العالمي في سباق 50 متراً فراشة في طريقها لحصد الميدالية الذهبية، وذلك خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم داخل الحوض الصغير المقامة حالياً في مدينة كارمل بولاية كاليفورنيا الأميركية. وقطعت والش مسافة المسبح في توقيت بلغ 23:72 ثانية، محطمةً الرقم القياسي السابق الذي حققته العام الماضي في منافسات بودابست بفارق 0.22 ثانية، وهي الآن تحمل أفضل خمسة أرقام قياسية في هذه المسافة، لتُثبت أنها واحدة من أفضل السباحات في بطولة كأس العالم داخل الحوض الصغير في السنوات الأخيرة.

وفي سباق 200 مترٍ متنوعة، تأخر الفرنسي ليون مارشان عن زميله في التدريب شاين كاساس وأنهاه بفارق 0.3 ثانية عن الأميركي الذي فاز بزمن 1:49:43 دقيقة، وتمكّن كاساس من الصمود أمام العودة القوية للسباح الفرنسي حامل الرقم القياسي العالمي 1:48:88 دقيقة، في الأمتار الأخيرة. وكان مارشان حل ثانياً في سباق 200 مترٍ خلف المجري هوبيرت كوش، ولكنه تقدم على كاساس. ولم يُشارك مارشان، الحائز على أربع ميداليات ذهبية في أولمبياد باريس 2024، في أي مسابقة كبرى منذ بطولة العالم في سنغافورة شهر أغسطس/ آب الماضي، حين فاز بميداليتين ذهبيتين (200 م و400 م متنوعة).

وفي سباق 100 متر، عوضت الأميركية ريغان سميث تخلفها بفارق ضئيل عن الأسترالية كايلي ماكوين وتغلبت عليها بزمن 54:92 ثانية. وتقدمت سميث، حاملة الرقم القياسي العالمي لهذه المسافة، بفارق 0.13 ثانية على ماكوين التي حرمتها من الميدالية الذهبية الأولمبية في باريس 2024 واللقب العالمي في حوض كبير في سنغافورة.