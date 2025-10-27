كأس العالم تفتح أبوابها للمرحلة الثانية من بيع التذاكر

- أعلن الفيفا عن فتح باب التسجيل في قرعة التذاكر المبكرة لكأس العالم 2026 للمقيمين في كندا، المكسيك، والولايات المتحدة حتى 31 أكتوبر، مع توفير مليون تذكرة إضافية. - يمكن للمقيمين في البلدان المستضيفة المشاركة في قرعة التذاكر المبكرة، حيث يتم اختيار المشجعين عشوائيًا وتأكيد مشاركتهم قبل 48 ساعة من المهلة الزمنية المخصصة. - بعد انتهاء المهلة للمقيمين، يصبح جميع المشاركين مؤهلين لشراء التذاكر في فترات محددة بدءًا من 17 نوفمبر، مع انطلاق مرحلة قرعة الاختيار العشوائي في 5 ديسمبر.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل في قرعة مرحلة التذاكر المبكرة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي ستستمرّ حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعدما طلب من المشجعين التحرّك الفوري للمشاركة عبر موقعه ليكون ضمن المؤهلين، حتى لو سبق لهم أن شاركوا في قرعة البيع المُسبق لشركة "فيزا".

وتتضمن هذه المرحلة المهلة الزمنية المُخصصة حصراً للبلدان المستضيفة، ويستفيد منها المقيمون في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وقال الاتحاد في بيانٍ رسمي: "انطلقت اليوم المرحلة الثانية لبيع تذاكر كأس العالم 2026، قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة - وبدأت المهلة الزمنية لمشاركة المشجعين، ونظراً إلى الطلب المُرتفع الذي شهدته قرعة البيع المُسبق لشركة VISA، تمّ توفير مليون تذكرة إضافية في قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة".

وتابع: "يجب على المشجعين الذين يملكون مُعرِّفاً شخصياً (FIFA ID) تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم ومن ثمّ المشاركة في قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة على موقع FIFA.com/tickets، حتّى ولو كانوا قد شاركوا في قرعة البيع المُسبق لشركة Visa، أمّا الذين لا يملكون مُعرِّفاً شخصياً (FIFA ID)، فيجب عليهم إنشاء حساب على موقع FIFA.com/tickets من أجل البدء".

وذكر "فيفا" أن هذه المرحلة متاحة لجميع المشجعين وتتضمن المهلة الزمنية المُخصصة حصراً للبلدان المستضيفة، ويستفيد منها المقيمون في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ليضيف البيان: "عندما تُغلق نافذة المشاركة، يصبح المقيمون في البلدان المستضيفة الذين شاركوا في قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة مؤهلين للمشاركة في المهلة الزمنية المُخصَّصة للمقيمين في البلدان المُستضيفة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، عن طريق عملية اختيار عشوائية، على أن تبقى هذه المهلة الزمنية مفتوحة طوال 72 ساعة، إذا لم تنفد التذاكر. هذا ويتلقى المشجعون الذين وقع عليهم الاختيار تأكيداً قبل 48 ساعة على الأقل لإبلاغهم بالفترة الزمنية المُخصَّصة لهم".

وبحسب "فيفا"، هذه الفترة الزمنية ستكون مُخصَّصة حصراً للبلدان المستضيفة، وستُتاح الفرصة أمام المشجعين المحليين الذين وقع عليهم الاختيار لشراء التذاكر الفردية المتوفرة للمباريات التي ستقام في بلدان إقامتهم، أمّا التذاكر للمباريات التي ستُقام في البلدان الأخرى، فلن تكون متوفرة في هذه الفترة الزمنية، مع العلم أنّ 75% من التذاكر الفردية المُخصَّصة لهذه المرحلة ستكون متوفرة أثناء الفترة الزمنية المُخصَّصة حصراً للبلدان المستضيفة.

وقال الرئيس التنفيذي لعمليات البطولة، هيمو شيرجي في هذا الصدد: "لقد رأينا اهتماماً واسعاً بهذه البطولة من شتى أنحاء العالم، وبخاصة من البلدان المستضيفة، بينما تستعدّ كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية لاستضافة النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، إذ تسمح لنا هذه المرحلة الثانية، من خلال الفترة الزمنية المُخصصة للمقيمين في البلدان المستضيفة بتوجيه الشكر إلى المشجعين المحليين، مع إتاحة الفرصة أيضاً للمشجعين حول العالم".

وختم "فيفا": "بعد انتهاء الفترة الزمنية المُخصَّصة للمقيمين في البلدان المستضيفة، يصبح كلّ من المشجعين المحليين والمشجعين من حول العالم الذين شاركوا في قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة مؤهلين لشراء التذاكر في فترات زمنية مُحددة تنطلق في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، عن طريق عملية اختيار عشوائية. وفي حال وقع عليهم الاختيار، سيتمكّنون من شراء التذاكر الفردية المتوفرة وسلسلة التذاكر الخاصة بمنتخب معيّن في البلدان المستضيفة الثلاثة. ومرّة أخرى، يتلقى المشجعون الذين وقع عليهم الاختيار تأكيداً قبل 48 ساعة على الأقل لإبلاغهم بالفترة الزمنية المُخصَّصة لهم".

يُذكر أن مرحلة قرعة الاختيار العشوائي ستنطلق في الأسابيع التالية للقرعة النهائية لكأس العالم، التي ستجرى مراسمها في 5 ديسمبر/كانون الأول، وتتيح هذه المرحلة للمشجعين إمكانية تقديم طلبات الحصول على تذاكر مباريات مُحدَّدة بعد أن تكشف القرعة النهائية عن معظم مباريات مرحلة المجموعات، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.