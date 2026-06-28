كأس العالم: تعادل البرتغال مع كولومبيا والكونغو الديمقراطية تتأهل

- تعادل منتخب البرتغال مع كولومبيا بدون أهداف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026، ليحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف كولومبيا التي جمعت 7 نقاط. - شهدت المباراة سيطرة كولومبيا بنسبة 55% في الشوط الأول و57% في الثاني، مع تألق الحارس ديوغو كوشتا في التصدي لهجمات خاميس رودريغيز. - تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور الـ32 بعد فوزه على أوزبكستان 3-1، ليرفع عدد ممثلي أفريقيا في البطولة، بينما خرجت تونس وتنتظر الجزائر مصيرها.

تعادل منتخب البرتغال مع نظيره الكولومبي من دون أهداف على ملعب هارد روك في ميامي، اليوم الأحد، خلال الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، ليفشل زملاء النجم المخضرم كريستيانو رونالدو في اعتلاء صدارة المجموعة، بعدما رفع "برازيل أوروبا" رصيدهم إلى 5 نقاط في الوصافة خلف ممثل قارة أميركا الجنوبية الذي جمع 7 نقاط.

وشهدت المباراة العديد من الفرص مع أفضلية لمنتخب كولومبيا الذي أهدر الكثير من الكرات بعد تصدّيات مميزة من قبل حارس المرمى ديوغو كوشتا، الذي كان بالمرصاد للعديد من الهجمات والتسديدات، خصوصاً من قبل النجم المخضرم خاميس رودريغيز، الذي قدّم مستوىً كبيراً للغاية، رغم عدم هزّه الشباك بعدما حصل على تنقيط 7.8 بحسب موقع فلاش سكور.

وكان الشوط الأول قد شهد سيطرة منتخب كولومبيا بنسبة 55% مع التسديد 12 مرة، بينها ثلاثة على المرمى، فيما وصلت نسبة البرتغال إلى 45% مقابل 9 تسديدات، بينها اثنتان صوب الخشبات الثلاث، ليتكرر الموقف نسبياً في الشوط الثاني تقريباً، بعدما كان لاعبو "الكافيتريوس" الأفضل أيضاً من خلال السيطرة على مجريات المواجهة بواقع 57%.

ورافق منتخب الكونغو الديمقراطية كلّاً من كولومبيا والبرتغال إلى دور الـ32، بعد فوزه على نظيره أوزبكستان بنتيجة 3-1، ليتكبّد الفريق الآسيوي خسارته الثالثة على التوالي، بينما استطاع الطرف الآخر رفع عدد ممثلي أفريقيا، بعدما شهدت هذه النسخة تأهل كلّ من غانا وساحل العاج ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا، مقابل خروج تونس، وترقب مصير الجزائر التي تلعب صباح الأحد.

وافتتح اللاعب إلدور شمودروف (30 عاماً) باب التسجيل في الشوط الأول، حين افتتح باب التسجيل في الدقيقة العاشرة قبل أن يعادل مهاجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي يواني ويسا الكفّة في الدقيقة الـ60 من علامة الجزاء، ليخطف بعدها نجم بيراميدز المصري فيستون مايلي الأضواء بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة الـ78 من عمر المواجهة، قبل أن يؤمن ويسا النتيجة بهدفٍ ثالث في الدقيقة الـ91، ليرفع "النمور" رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثالث.