كأس العالم: تعادل البرتغال كولومبيا والكونغو الديمقراطية تتأهل

- تعادل منتخب البرتغال مع كولومبيا بدون أهداف في كأس العالم 2026، ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط خلف كولومبيا التي جمعت 7 نقاط. - شهدت المباراة فرصًا عديدة مع تألق حارس البرتغال ديوغو كوشتا، الذي تصدى لهجمات كولومبيا بقيادة خاميس رودريغيز، الذي حصل على تقييم 7.8. - تأهلت الكونغو الديمقراطية إلى دور الـ32 بعد فوزها على أوزبكستان 3-1، بينما تأهلت منتخبات أفريقية أخرى مثل غانا ومصر، مع خروج تونس وترقب مصير الجزائر.

تعادل منتخب البرتغال أمام نظيره الكولومبي من دون أهداف على ملعب هارد روك في ميامي، اليوم الأحد، خلال الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، ليفشل زملاء النجم المخضرم كريستيانو رونالدو في اعتلاء صدارة المجموعة، بعدما رفع "برازيل أوروبا" رصيدهم إلى 5 نقاط في الوصافة خلف ممثل قارة أميركا الجنوبية الذي جمع 7 نقاط.

وشهدت المباراة العديد من الفرص مع أفضلية لمنتخب كولومبيا الذي أهدر الكثير من الكرات بعد تصدّيات مميزة من قبل حارس المرمى ديوغو كوشتا، الذي كان بالمرصاد للعديد من الهجمات والتسديدات، خاصة من قبل النجم المخضرم خاميس رودريغيز، الذي قدّم مستوىً كبيراً للغاية رغم عدم هزّه الشباك بعدما حصل على تنقيط 7.8 بحسب موقع فلاش سكور.

وكان الشوط الأول قد شهد سيطرة منتخب كولومبيا بنسبة 55% مع التسديد 12 مرة بينها ثلاثة على المرمى في حين وصلت نسبة البرتغال إلى 45% مقابل 9 تسديدات بينها اثنتان صوب الخشبات الثلاث، ليتكرر الموقف نسبياً في الشوط الثاني تقريباً بعدما كان لاعبو "الكافيتريوس" الأفضل أيضاً من خلال السيطرة على مجريات المواجهة بواقع 57%.

ورافق منتخب الكونغو الديمقراطية كلّ من كولومبيا والبرتغال إلى دور الـ32، بعد فوزه على نظيره أوزبكستان بنتيجة 3-1، ليتكبّد الفريق الآسيوي خسارته الثالثة على التوالي، بينما استطاع الطرف الآخر رفع عدد ممثلي أفريقيا، بعدما شهدت هذه النسخة تأهل كلّ من غانا وساحل العاج ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا، مقابل خروج تونس، وترقب مصير الجزائر التي تلعب صباح الأحد.

وافتتح اللاعب إلدور شمودروف (30 عاماً) باب التسجيل في الشوط الأول، حين افتتح باب التسجيل في الدقيقة العاشرة قبل أن يعادل مهاجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي يواني ويسا الكفّة في الدقيقة 60 من علامة الجزاء، ليخطف بعدها نجم بيراميدز المصري فيستون مايلي الأضواء بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 78 من عمر المواجهة، قبل أن يؤمن ويسا النتيجة بهدفٍ ثالث في الدقيقة 91، ليرفع "النمور" رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثالث.