- أطلقت اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 17 عاماً "فيفا" قطر 2025 برنامجاً شاملاً لدعم كشافي المواهب، يشمل السفر والإقامة وتذاكر المباريات، بهدف تعزيز دورهم في اكتشاف المواهب الناشئة. - تستضيف البطولة أكثر من 130 كشافاً من أندية عالمية في "أسباير زون" بقطر، مما يتيح لهم مراقبة المواهب الصاعدة عن كثب، مع توفير إقامة مريحة قريبة من الملاعب. - تعتبر البطولة الأكبر في تاريخها بمشاركة 48 منتخباً، مما يتيح للكشافين فرصة فريدة لمراقبة مواهب متنوعة وتقييم تأقلم اللاعبين في بيئات مختلفة.

في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ بطولات كرة القدم، طرحت اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 17 عاماً "فيفا" قطر 2025 برنامجاً شاملاً لدعم كشافي المواهب في رصد نجوم الغد، خلال مونديال الناشئين الذي تستضيفه دولة قطر. ويقدم البرنامج لكشافي مواهب كرة القدم خدمات متكاملة، تشمل السفر والإقامة وتذاكر المباريات، ما يمكنّهم من البقاء في موقع مركزي واحد على بُعد خطوات من ملاعب البطولة، والحضور في قلب الحدث.

وقال المدير التنفيذي للإدارة الرياضية في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة عبد الله الساعي: "يعتبر هذا المستوى من الخدمة لكشافي المواهب غير مسبوق في تاريخ أي بطولة. تدرك اللجنة المحلية المنظمة الدور المحوري للكشافين في اكتشاف المواهب الناشئة على أرض الملعب، والمساهمة في بناء مستقبلهم، لذلك حرصنا على تزويدهم بتجربة مصممة خصيصاً تتيح لهم التركيز على أداء اللاعبين في المباريات، وتوفير أفضل الظروف لاكتشاف المواهب الواعدة، بينما نعتني بجميع الأمور اللوجستية المتعلقة بزيارتهم".

وتشهد كأس العالم تحت 17 عاماً "فيفا قطر 2025" حضور أكثر من 130 كشافاً من أشهر الأندية العالمية، إذ قدمت اللجنة المحلية المنظمة خدمات متخصصة منذ لحظة وصولهم. وتقام مباريات البطولة البالغ عددها 104 مواجهات في منطقة واحدة تشمل ثمانية ملاعب تقع بمجمع المسابقات في "أسباير زون"، مع ما يصل إلى ثماني مباريات يومياً.

وقد ساهم الشكل الفريد للبطولة في تمكين الكشافين من حضور أكثر من مباراة في اليوم، ومراقبة المواهب الصاعدة من كثب في منطقة واحدة. كما جرى تعزيز تجربة استكشاف المواهب الصاعدة مع إقامة فريق الكشافين في فندق يوجد بمنطقة استضافة البطولة.

وأضاف الساعي: "يسعدنا الترحيب بالكشافين من أنحاء العالم، ما يعكس التنوع العالمي الذي نحتفي به في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً. ونتطلع إلى تعزيز علاقتنا بالكشافين، وتفهم احتياجاتهم على أكمل وجه، لإثراء تجربتهم، إذ تستعد دولة قطر لاستضافة النسخ الأربعة المقبلة من البطولة العالمية للناشئين".

ويعتبر مونديال الناشئين قطر 2025 أول بطولة كأس عالم تشهد مشاركة 48 منتخباً، ما يجعلها النسخة الكبرى في بطولة العالم للناشئين. وبالنسبة لكول بوشو، رئيس أكاديمية الكشافة في نادي شيكاغو فاير بالدوري الأميركي، فأكد أن الشكل الفريد للبطولة وحجم المشاركة فيها أتاحا للكشافين فرصة الاطلاع على مجموعة كبيرة من المواهب في منطقة واحدة.

وقال: "توفر البطولة مساراً مهماً للاعبين للانضمام إلى صفوف المنتخب الأول، ولا شك في أن وجودهم في مكان واحد يتيح لنا رصد المواهب الواعدة ومراقبتها بسهولة، ما يساعدنا في القيام بمهامنا على نحو مثالي. يمكننا التنقل من ملعب إلى آخر ومراقبة اللاعبين في العديد من المباريات، من دون الحاجة للتنقل مسافات طويلة. كما تتميز الملاعب بزوايا مشاهدة رائعة، ما يساعدنا في مراقبة اللاعبين من كثب. نشهد تجربة رائعة خلال استضافة البطولة في قطر".

أما كشاف المواهب من نادي سانت إتيان الفرنسي بيدرو فيريرينيا، فقال: "إن شكل البطولة المكوّن من 48 منتخباً يمكّن الكشافين من ملاحظة الأساليب المتنوعة للعب لدى اللاعبين الناشئين واختبار جاهزيتهم. وأضاف: "نشاهد في البطولة مواهب من جميع أنحاء العالم. وبفضل تنوع الثقافات وأساليب اللعب، يتيح لنا هذا الحدث الرياضي تقييم تأقلم اللاعبين في بيئات مختلفة".

وتابع: "إضافة إلى رصد الموهبة ومراقبتها وتقييمها، من المهم أيضاً تقييم سلوك اللاعبين الشباب وروحهم التنافسية على أرض الملعب. أتاحت لنا البطولة مشاهدة عدد من المنتخبات والمباريات في مكان واحد، كذلك، يحظى اللاعبون الناشئون بفرصة فريدة للعب في ملاعب ومنشآت رياضية حديثة في قطر، التي تعد من بين الأفضل في العالم.

وتعتبر كأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2025 الأولى من بين خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر، وباعتبارها أول نسخة في تاريخ بطولة كأس عالم تضم 48 منتخباً، فإنها ستكون الكبرى على الإطلاق من البطولة العالمية للناشئين، التي شهدت سابقاً الظهور الأول لنجوم عالميين، مثل جيانلويجي بوفون ولويس فيغو وتشافي هيرنانديز وإيدين هازارد وأندريس إنييستا ونيمار ورونالدينيو وسون هيونغ مين وفرانشيسكو توتي.