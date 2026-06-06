كأس العالم تحت تهديد الطقس.. عاصفة تربك حسابات مباراة الافتتاح

- من المتوقع أن تؤثر عاصفة رعدية استوائية على المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في مكسيكو سيتي، حيث يواجه منتخب المكسيك منتخب جنوب أفريقيا. - خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من أمطار غزيرة وعواصف رعدية قد تؤدي إلى فوضى في المباريات الأولى، مع توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 26 درجة مئوية. - العاصفة المتوقعة قد تكون ثاني عاصفة مسماة في موسم أعاصير المحيط الهادئ، مما يثير القلق من تكرار تأجيلات سابقة كما حدث في بطولة الأندية الصيف الماضي.

قد تتأثر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 بظروف جوية قاسية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تجتاح عاصفة رعدية استوائية المكسيك، ومن المقرر أن ينطلق المونديال يوم الخميس المقبل، حيث يواجه منتخب المكسيك، إحدى الدول المضيفة، منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية على ملعب بانورتي في مكسيكو سيتي.

ولكن قبل أقل من أسبوع واحد فقط من انطلاق المباراة الافتتاحية، حذر الخبراء من أن مجموعة من الأمطار والعواصف الرعدية قبالة سواحل المكسيك وأميركا الوسطى، تُهدد بإحداث فوضى في بعض مباريات البطولة الأولى. وقال خبير الأرصاد الجوية، أليكس دوفوس، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الجمعة: "هناك خطر متزايد لهطول الأمطار والعواصف الرعدية حول مكسيكو سيتي خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026. هذه الموجة من الرطوبة الاستوائية تحظى باهتمامنا الكامل لأنها قد تتطور إلى شيء أكثر خطورة".

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ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بدرجات حرارة تصل إلى 26 درجة مئوية في مكسيكو سيتي مع انطلاق بطولة كأس العالم يوم الخميس المقبل، ما قد يؤثر في كل من المباراة الافتتاحية ولقاء كوريا الجنوبية مع التشيك في غوادالاخارا، باليوم التالي. ويُتوقع أن تكون هذه ثاني عاصفة تحمل اسماً في موسم أعاصير المحيط الهادئ، بعد العاصفة الاستوائية أماندا التي تشكلت على بعد 2400 كيلومتر جنوب غرب شبه جزيرة باخا المكسيكية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتأثرت بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي أقيمت في أميركا الصيف الماضي، بالعواصف الرعدية، ما تسبب في تأجيل مباراة بين بنفيكا البرتغالي وتشلسي الإنكليزي لمدة ساعتين تقريباً بسبب سوء الأحوال الجوية.