حذر خبراء أمنيون ومسؤولون سابقون من أن الولايات المتحدة "في خطر داهم" من هجمات مميتة بطائرات مسيّرة، مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وقال الشريك المؤسس لشركة بي دي دبليو، رايان غوري، والتي تُستخدم أنظمتها من قِبل الجيش الأميركي، وجهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس دونالد ترامب، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الاثنين: "الأرواح على المحك. هذا هو التغيير الأكبر في طبيعة الحروب منذ الحرب العالمية الثانية". ومن المقرر أن تُقام أكثر من 100 مباراة في 11 مدينة أميركية، خلال الصيف المقبل، في بطولة يُتوقع أن يتابعها مليارات المشاهدين حول العالم.

ويُتوقّع أن يحضر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المباراة النهائية في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي، بعدما نجا سابقاً من محاولتي اغتيال. وكان قد ظهر في وقت سابق من هذا العام في الملعب نفسه، خلال احتفال نادي تشلسي بلقب كأس العالم للأندية. ويخشى خبراء الأمن والسياسيون من أن يكون ترامب والمشجعون، على حد سواء، عُرضة لـ "تهديد خطير" من الطائرات المسيّرة، التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت مقابل 200 دولار فقط.

وأوضح غوري أن "أي شخص يمكنه صناعة سلاح من مكونات متاحة على مواقع مثل أمازون أو علي بابا"، مضيفاً أن "هذه الطائرات الصغيرة قادرة حتى على تدمير الدبابات". وأشار إلى أن استخدام الطائرات المسيّرة في الحروب، كما في أوكرانيا والشرق الأوسط، "بات يمثل 70 إلى 80% من إجمالي الضربات المميتة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة"، محذراً من أن الولايات المتحدة لن تدرك حجم الخطر إلا بعد وقوع كارثة.

وفي ظل هذه المخاوف، دعت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، الحكومة الفيدرالية إلى "تحرك عاجل" لمواجهة الخطر، معتبرة أن كأس العالم ستكون "هدفاً رئيساً" وأن السلطات "غير مستعدة بما فيه الكفاية". كما أكد "فيفا"، في تقارير أمنية داخلية، أن الطائرات المُسيّرة تمثل التحدي الأمني الأكبر، خلال البطولة المقبلة. وكانت الحكومة الأميركية قد كشفت عن خطة بقيمة 500 مليون دولار، لتطوير أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة، قبل انطلاق البطولة، تشمل استخدام أجهزة محمولة، لتحديد مواقع الطائرات المشبوهة وتعطيلها بتقنيات التشويش.

وختم غوري حديثه بالقول: "عندما يمتلك المجرمون أدوات هذا الجيل الجديد من الخطر، علينا أن نتحرك بسرعة لحماية أنفسنا. هدفنا أن يظل العالم مكاناً آمناً للرياضيين والجماهير". ويأتي هذا بينما أكد المدير التنفيذي لفريق العمل الرئاسي الخاص بكأس العالم 2026، أندرو جولياني، أن الولايات المتحدة "ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان بطولة آمنة ومحمية".