كأس العالم.. الهدافون عمالقة المجد والتتويج

- تشهد كأس العالم 2026 مواجهات قوية في نصف النهائي بين إسبانيا وفرنسا في دالاس، والأرجنتين وإنكلترا في أتلانتا، حيث تتنافس الفرق للوصول إلى النهائي في نيوجيرسي. - يتصدر سباق الهدافين ليونيل ميسي وكيليان مبابي برصيد ثمانية أهداف، بينما يبرز هاري كين وجود بيلينغهام كثنائي هجومي لإنكلترا، وتعتمد إسبانيا على منظومة جماعية بقيادة أويارزابال وميرينو. - البطولة الحالية تتميز بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 والمباريات إلى 104، مع تسجيل 292 هدفاً في 100 مباراة، ويبقى السؤال حول من سيقود منتخبه نحو اللقب.

تشتعل الصراعات من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، لتحديد طرفي المباراة النهائية المرتقبة يوم 19 يوليو/تموز في نيوجيرسي، نيويورك. ويتصدر المشهد أصحاب المراكز الأربعة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث تلتقي إسبانيا، بطلة نسخة 2010، مع فرنسا وصيفة مونديال 2022، الساعية إلى لقبها الثالث، يوم 14 يوليو في دالاس، بينما تواجه الأرجنتين، حاملة اللقب، منتخب إنكلترا صاحب اللقب الوحيد عام 1966، يوم 15 يوليو في أتلانتا.

صراع المنتخبات والنجوم من أجل اللقب يفرض نفسه، لكن هناك صراعاً آخر لا يقل إثارة، وهو صراع الهدافين والقناصين، الساعين إلى كتابة فصل جديد من التألق في تاريخ كأس العالم، عبر تسجيل الأهداف وصناعة لحظات ستبقى خالدة في ذاكرة كرة القدم لسنوات طويلة. إنه سباق يقود نجوم العالم إلى المشهد الختامي، وحلم التتويج بأغلى الكؤوس. وتشهد النسخة الحالية أرقاماً استثنائية، بعدما ارتفع عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً، وعدد المباريات إلى 104. وحتى الآن أُقيمت 100 مباراة، شهدت تسجيل 292 هدفاً، بمعدل 2.92 هدف في المباراة الواحدة.

ويتصدر سباق الهدافين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي برصيد ثمانية أهداف لكل منهما، فيما خرج النرويجي إرلينغ هالاند من المنافسة بعدما توقف رصيده عند سبعة أهداف بخروج منتخب بلاده. ويأتي الثنائي الإنكليزي هاري كين وجود بيلينغهام برصيد ستة أهداف لكل لاعب، يليهما الفرنسي عثمان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025، برصيد خمسة أهداف بينما يملك الإسباني ميكيل أويارزابال أربعة أهداف، متساوياً مع عدة لاعبين آخرين.

وتبقى هذه المرحلة حاسمة لكل منتخب؛ فالفوز لا يتحقق إلا إذا كان الفريق في أعلى درجات التركيز جماعياً وفردياً، لأن التسجيل والانتصار وجهان لعملة واحدة. إنها مواجهة بين عمالقة المجد والتاريخ، وصناع المتعة، وعشاق الشباك.

ويواصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، تأكيد مكانته أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ. فصاحب الثماني كرات ذهبية يخوض كأس العالم للمرة السادسة، وهو بطل النسخة الماضية عام 2022، ويواصل إبهار الجماهير بقدراته الاستثنائية في التسجيل وصناعة الأهداف والمراوغة والتحكم بالكرة وتنفيذ الركلات الحرة. ويملك ميسي حتى الآن 21 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، منها ثمانية أهداف في النسخة الحالية.

أما الفرنسي كيليان مبابي، البالغ من العمر 27 عاماً، فيواصل كتابة تاريخه مع منتخب بلاده بعدما أصبح الهداف التاريخي لفرنسا في كأس العالم برصيد 20 هدفاً، منها ثمانية أهداف في البطولة الحالية. ويتميز مبابي بقوته البدنية وسرعته التي بلغت 37.60 كيلومتراً في الساعة، إلى جانب مهاراته التهديفية وصناعته للأهداف. كما يطمح إلى بلوغ النهائي للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما توج باللقب عام 2018، وخسر النهائي في 2022، ليقترب بذلك من إنجاز الأسطورة البرازيلية بيليه الذي خاض ثلاثة نهائيات وتوج بثلاثة ألقاب (1958 و1962 و1970). وفي المقابل، يواصل ميسي مطاردة الرقم القياسي التاريخي لهدافي كأس العالم، رغم تقدمه في السن، معتمداً على عبقريته وقدرته على صناعة الفارق.

موقف ما زال في الحلم بقية

وفي الجانب الإنكليزي، يشكل هاري كين وجود بيلينغهام ثنائياً هجومياً مرعباً، بعدما سجلا 12 هدفاً من أصل 13 هدفاً أحرزها منتخب إنكلترا في البطولة، فيما جاء الهدف الوحيد الآخر عبر ماركوس راشفورد أمام كرواتيا. ويعيش القائد هاري كين موسماً استثنائياً، بعدما سجل 73 هدفاً خلال موسم 2025-2026، بواقع 61 هدفاً مع بايرن ميونخ (36 في الدوري، و10 في الكأس، و14 في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس السوبر المحلي)، إضافة إلى 12 هدفاً مع منتخب إنكلترا. أما جود بيلينغهام، فأصبح أكثر لاعب وسط تسجيلاً في البطولة برصيد ستة أهداف، بينها ثنائية حاسمة أمام النرويج في ربع النهائي. ومع ذلك، فإن منتخب "الأسود الثلاثة" لا يبحث عن الأرقام القياسية بقدر ما يطمح إلى استعادة لقب غاب عن خزائنه منذ 60 عاماً.

أما المنتخب الإسباني، بطل العالم عام 2010، فيعتمد على منظومة جماعية متكاملة، تتوزع فيها الخطورة الهجومية بين أكثر من لاعب، يتقدمهم ميكيل أويارزابال صاحب الأربعة أهداف، وميكيل ميرينو، الذي أثبت نفسه بوصفه "البديل السوبر"، بعدما سجل هدفين قاتلين؛ الأول أمام البرتغال في الدقيقة 90 بدور الـ16، والثاني أمام بلجيكا في الدقيقة 88 من الدور ربع النهائي. كما يواصل لامين يامال إبهار الجميع بمهاراته، بعدما نجح في تنفيذ 21 مراوغة ناجحة خلال البطولة.

ويبقى السؤال الأهم: من يملك النفس الأطول لقيادة منتخب بلاده نحو اللقب الأغلى؟ ومن ينجح في اقتناص الأهداف وصناعة أغلى اللحظات؟ ومن سيدفع ثمن الفرص المهدرة؟ لقد انكشفت الأوراق، ولم يعد يفصل المنتخبات عن المجد سوى التسجيل والانتصار، لتبقى أسماء هؤلاء النجوم خالدة في ذاكرة كأس العالم، بلحظات تاريخية لا تُنسى.