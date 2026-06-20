حقق منتخب المغرب أول فوز له في مونديال 2026، بعد التفوق على منتخب اسكتلندا بهدف نظيف فجر اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، ليقترب المنتخب المغربي من التأهل إلى دور الـ32 بعدما رفع رصيده النقاطي إلى أربع نقاط، في ليلة تألق فيها كل من إسماعيل صيباري وإبراهيم دياز.

ووصل منتخب المغرب بهذا الفوز إلى النقطة الرابعة في كأس العالم 2026، ما يعني تصدره المجموعة الثالثة بانتظار نتيجة مباراة البرازيل وهايتي، لكنه بنسبة كبيرة اقترب من حسم بطاقة التأهل إن كان من المركزين الأول أو الثاني وحتى كأفضل صاحب مركز ثالث، بعد الوصول إلى هذا العدد من النقاط، ليؤكد المدرب محمد وهبي أنه طور منتخب "أسود الأطلس" كثيراً وبات من المنتخبات الكبيرة في المونديال.

وتابع إسماعيل صيباري عروضه القوية مع منتخب المغرب؛ فبعد أن سجل الهدف الأول في مرمى منتخب البرازيل في المواجهة الأولى من مونديال 2026، عاد وسجل الهدف الثاني في سجله، وقاد بلاده لتحقيق أول فوز في البطولة العالمية. والملفت أن صيباري بات أول لاعب أفريقي يُسجل في أول مباراتين يلعبهما في كأس العالم، بعد النجم المصري محمد صلاح، الذي كان يملك هذا الرقم التاريخي سابقاً.

في المقابل، بات الهدف الذي سجله صيباري بعد دقيقتين فقط من انطلاق المواجهة أمام منتخب اسكتلندا، أسرع هدف في تاريخ مشاركات المغرب في كأس العالم، ليُحطم رقم مواطنه حكيم زياش، الذي سجل الهدف الأسرع سابقاً، وكان ذلك عند الدقيقة الرابعة من مواجهة منتخب كندا في مونديال 2022، ليُثبت صيباري أنه محطم الأرقام وواحد من أفضل الهدافين مع منتخب أسود الأطلس في كأس العالم الحالية.

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دياز يستعرض مجدداً

بدوره، تابع إبراهيم دياز مستواه الاستثنائي مع منتخب المغرب في مونديال 2026، وأكد أن ما قدمه مع نادي ريال مدريد الإسباني في موسم 2025-2026، لم يكن بالصدفة، بل نتيجة عمل كبير وموهبة يُمكنها صناعة الفارق على أرض الملعب، وهو ما حصل فعلاً مع المنتخب المغربي في أول مباراتين في كأس العالم حتى الآن، خصوصاً أنه صنع أول هدفين للمغرب أمام كل من البرازيل واسكتلندا.

وبات دياز في كل مرة يُمسك الكرة على أرض الملعب، أكبر مصدر للخطورة على مرمى المنافسين، فهو لاعب مُميز يجيد خلق التمريرات التقدمية المؤثرة، ولاعب قادر على خلق الفرص لزملائه داخل منطقة الجزاء وصناعة الأهداف وتسجيلها أيضاً، ومن المُنتظر أن يكون دياز واحداً من أبرز نجوم مونديال 2026، خصوصاً في حال استمر مشوار المغرب لأبعد من دور الـ32 في البطولة.