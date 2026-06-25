كأس السوبر الخليجي للأندية 2026.. إطلاق بطولة جديدة

كرة عربية
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25 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 15:42 (توقيت القدس)
شعار اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (اتحاد كأس الخليج)
شعار اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (اتحاد كأس الخليج)
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- أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن إطلاق بطولة كأس السوبر الخليجي للأندية 2026، والتي ستُقام في 13 أغسطس بمحافظة دهوك العراقية، حيث ستجمع بين نادي دهوك العراقي ونادي الريان القطري.

- تُعتبر هذه البطولة إضافة جديدة ومهمة لمسيرة البطولات الخليجية، حيث تهدف إلى تطوير المنافسات الإقليمية وتعزيز حضورها على الساحة الكروية، مع توقعات باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

- أشاد الأمين العام للاتحاد، جاسم سلطان الرميحي، بجهود نادي دهوك والاتحاد العراقي لكرة القدم في تنظيم الحدث، مؤكداً على أهمية البطولة في تعزيز مكانة كرة القدم الخليجية.

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إطلاق بطولة جديدة، وهي كأس السوبر الخليجي للأندية 2026، التي ستُقام يوم 13 أغسطس/ آب 2026، في واحدة من المباريات المستحدثة التي ستلقى اهتماماً عربياً وخليجياً كبيراً. وأكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنّ مواجهة بطولة كأس السوبر الخليجي للأندية 2026 ستجمع بين نادي دهوك العراقي، بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية، ونادي الريان القطري، بطل النسخة الثانية من الدوري، على أن تستضيف محافظة دهوك العراقية هذه المواجهة يوم 13 أغسطس 2026.

وتُعد هذه المواجهة بمثابة حدث كروي كبير وإضافة جديدة إلى مسيرة البطولات الخليجية؛ إذ تمثل هذه النسخة المستحدثة من بطولة كأس السوبر محطة مهمة في تطوير المنافسات الإقليمية وتعزيز حضورها على الساحة الكروية الخليجية، إلى جانب ما يُتوقع أن تحظى به من اهتمام جماهيري وإعلامي واسع في المنطقة.

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وفي هذا الإطار، أشاد الأمين العام للاتحاد، جاسم سلطان الرميحي، بالجهود التي بذلها نادي دهوك في سبيل إنجاز كل الترتيبات التنظيمية لاستضافة المباراة، والحرص الكبير من أجل إخراج المباراة بصورة تليق بسمعة كرة القدم الخليجية، كما أشاد بالدعم المقدم من الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة الحدث، وقال الرميحي في تصريحات نشرها موقع اتحاد كأس الخليج العربي: "نحن سعداء برؤية البطولات الخليجية تصل إلى آفاق جديدة، ويُعد تنظيم كأس السوبر الخليجي محطة بارزة في مسيرة كرة القدم بالمنطقة، كما يعكسُ التقدم الملموس الذي حققته خلال السنوات الماضية على جميع المستويات".

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