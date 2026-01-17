كأس السوبر الجزائري... قمة منتظرة بين المولودية والاتحاد

- تتجه الأنظار إلى نهائي كأس السوبر الجزائري بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، حيث يسعى مولودية للدفاع عن لقبه وتعزيز رقمه القياسي، بينما يطمح اتحاد الجزائر لتحقيق النجمة الثالثة في تاريخه. - يقود اتحاد الجزائر المدرب عبد الحق بن شيخة، المعروف بخبرته وإنجازاته السابقة، بما في ذلك التتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية والسوبر المحلي. - رولاني موكوينا، مدرب مولودية الجزائر، يدخل المواجهة بأفضلية تصدر الدوري المحلي، مع خبرة تدريبية من أندية مثل الوداد الرياضي وماميلودي صن داونز.

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى نهائي كأس السوبر الجزائري لكرة القدم، والتي تُقام بين الغريمين التقليديين مولودية الجزائر ونظيره اتحاد الجزائر على ملعب نيسلون مانديلا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القدس المحتلة، وسط طموحاتٍ كبيرة في تحقيق اللقب الأول خلال الموسم الكروي 2025-2026. ويدخل مولودية الجزائر هذه المواجهة للدفاع عن لقب السوبر المحلي الذي حققه الموسم الماضي على حساب شباب بلوزداد، وبصفته بطلاً للدوري المحلي، في حين أن اتحاد الجزائر يُشارك في هذه النسخة بفضل تتويجه بلقب الكأس عام 2025 بعدما تغلّب أيضاً على بلوزداد بهدفين من دون مقابل.

ويلتقي الغريمان التقليديان للمرة الثالثة في مسابقة السوبر، بعد فوز المولودية في نهائي عام 2014، وهو الساعي للقب الخامس في تاريخه بهدف تعزيز رقمه القياسي، في حين أن اتحاد الجزائر المتوّج في 2016 على حساب جاره يسعى للنجمة الثالثة في مسيرته بعدما سبق له تحقيق التاج أيضاً في 2013.

ويقود فريق اتحاد العاصمة الجزائري المدرب عبد الحق بن شيخة المُلقب بـ"الجنرال"، وهو الذي يمتلك خبرةً كبيرة وشخصية قوية قادرة على صناعة الإنجاز، بعدما تُوّج في وقتٍ سابق مع ناديه الحالي خلال موسم 2022-2023 بلقب الكونفيدرالية الأفريقية ومن ثم السوبر المحلي، بالإضافة إلى العديد من البطولات الأخرى في مختلف التجارب التي خاضها، مثل السوبر القاري مع نهضة بركان المغربي، والدوري التونسي في موسم 2007-2008 مع نادي النجم الساحلي.

وفي المقابل، يخوض رولاني موكوينا المواجهة بأفضلية نسبية بفضل تصدّره الدوري المحلي حالياً بفارق 12 نقطة عن الغريمين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد، وهو الذي أكد قدراته التدريبية منذ وصوله إلى النادي، بعدما أشرف في السابق على نادي الوداد الرياضي المغربي لفترة قصيرة، وقبلها ماميلودي صن داونز، والذي أحرز بصحبته لقب الدوري المحلي في جنوب أفريقيا أربعَ مرات.