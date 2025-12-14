كأس السلة الأميركية: ويمبانياما يقود سبيرز إلى المباراة النهائية

- قاد فيكتور ويمبانياما فريق سانت أنتونيو سبيرز إلى المباراة النهائية لكأس دوري السلة الأميركية للمحترفين بعد عودته القوية من إصابة طويلة، حيث ساهم بشكل كبير في الفوز على أوكلاهوما سيتي سنتر (111-109). - رغم تقدم ثاندر بفارق 16 نقطة في الربع الثاني، قاد ويمبانياما انتفاضة سبيرز بفضل أدائه الدفاعي والهجومي المميز، مسجلاً 22 نقطة و9 متابعات في 21 دقيقة فقط. - تألق أيضاً ديفين فاسيل بستجيله 23 نقطة، بينما تصدر شاي غلجيوس-ألكسندر قائمة مسجلي ثاندر برصيد 29 نقطة.

تأهل فريق سانت أنتونيو سبيرز إلى المباراة النهائية لبطولة كأس دوري السلة الأميركية للمحترفين، بقيادة نجمه الأول، الفرنسي، فيكتور ويمبانياما، الذي عاد بقوة من فترة إصابة طويلة، ليُسجل حضوره ويُساهم في فوز فريقه والتأهل إلى المباراة الختامية بحثاً عن لقب في الموسم الجديد.

وتفوق فريق سان أنتونيو سبيرز على منافسه أوكلاهوما سيتي سنتر (111-109)، فجر الأحد، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس دوري السلة الأميركية للمحترفين، وقدم ويمبانياما الذي غاب عن الملاعب 12 مباراة بسبب إصابة أبعدته شهراً كاملاً عن فريقه، أداءاً رائعاً ولعب دوراً أساسياً في صناعة الخسارة الثانية فقط لفريق ثاندر بطل الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

وكان ثاندر الذي دخل اللقاء على خلفية سلسلة من 16 فوزاً متتالياً، في طريقه للتأهل إلى النهائي المقرر الثلاثاء لمواجهة نيويورك نيكس، الفائز في لقاء نصف النهائي الثاني على أورلاندو ماجيك (132-120)، بعدما تقدم بفارق 16 نقطة في الربع الثاني. لكن العملاق قاد انتفاضة سبيرز، فارضاً هيمنته دفاعاً وهجوماً، ليُعيد فريقه إلى الأجواء ويقوده إلى المباراة النهائية. وبدأ ويمبانياما المواجهة على مقاعد البدلاء وغاب عن الربع الأول، لكنه أحدث تأثيراً كبيراً فور دخوله في الربع الثاني، وسجل الفرنسي 22 نقطة مع تسع متابعات وصدّتين (بلوك)، خلال 21 دقيقة فقط على أرض الملعب.

وكان فيكتور ويمبانياما واحداً من أربعة لاعبين من فريق سان أنتونيو سبيرز قد أنهوا اللقاء برقمين مزدوجين، إذ سجل اللاعب ديفين فاسيل 23 نقطة، وأضاف كل من ستيفون كاسل وديارون فوكس 22 نقطة، ومن جهة ثاندر، تصدر الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر قائمة المسجلين برصيد 29 نقطة، في وقت أضاف كل جايلن وليامس وتشيت هولمغرين 17 نقطة في المواجهة.