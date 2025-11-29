كأس السلة الأميركية: نيويورك نيكس إلى ربع النهائي

- تأهل فريق نيويورك نيكس إلى ربع نهائي كأس دوري السلة الأميركية بعد فوزه على ميلووكي باكس (118-109)، بفضل أداء استثنائي من جايلن برونسون الذي سجل 37 نقطة. - رغم عودة يانيس أنتيتوكونمبو لميلووكي وتسجيله 30 نقطة، تلقى الفريق خسارته السابعة توالياً، مما ساهم في تأهل ميامي هيت كأفضل وصيف في المنطقة الشرقية. - في مواجهة أخرى، تأهل سان أنتونيو سبيرز بفوز مثير على دنفر ناغتس (139-136)، بفضل تألق ديفين فاسيل وجوليان شامباني رغم الغيابات.

تأهل فريق نيويورك نيكس إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس دوري السلة الأميركية للمحترفين، إثر تفوقه على منافسه فريق ميلووكي باكس، بطل الموسم الماضي، في مواجهة شهدت تقديم النجم جايلن برونسون مستوى استثنائياً على أرض الملعب وساهم مباشرةً في فوز فريقه.

وأنهى فريق نيويورك نيكس المواجهة أمام فريق ميلووكي باكس بالفوز (118-109)، فجر السبت، في المواجهة التي سجل فيها النجم جايلن برونسون، 37 نقطة، فيما عاد نجم ميلووكي، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، بعد غياب أربع مباريات بسبب الإصابة، مسجلاً 30 نقطة مع 15 متابعة وثماني تمريرات حاسمة في 28 دقيقة، لكن فريقه تلقى الخسارة السابعة توالياً هذا الموسم.

وأنهى فريق نيكس دور المجموعات في الصدارة، وفوزه في ماديسون سكوير غاردن منح أيضاً فريق ميامي هيت، الذي كان في راحة فجر السبت، بطاقة التأهل إلى ربع النهائي المقرر في 9 و10 ديسمبر/كانون الأول، باعتباره أفضل وصيف في المنطقة الشرقية، وكانت ست بطاقات تأهل إلى الأدوار الإقصائية على المحك في آخر 11 مباراة من دور المجموعات في البطولة، التي تُحتسب نتائجها ضمن الموسم المنتظم باستثناء المباراة النهائية.

وفي مواجهة مثيرة من بطولة كأس دوري السلة الأميركية للمحترفين، تأهل سان أنتونيو سبيرز رغم الغيابات، بفوز مثير (139-136)، على منافسه دنفر ناغتس بقيادة العملاق الصربي، نيكولا يوكيتش، ورغم غياب النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما وستيفون كاسل للإصابة، سجل ديفين فاسيل أعلى رصيد له هذا الموسم بـ35 نقطة، وأضاف جوليان شامباني 25 نقطة مع عشر متابعات لفرق سان أنتونيو الذي كان متأخراً بفارق 18 نقطة في الربع الثالث.