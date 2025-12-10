كأس السلة الأميركية: ماجيك يُواجه نيكس في الدور نصف النهائي

- مواجهة نارية في نصف النهائي: سيتواجه أورلاندو ماجيك ونيويورك نيكس في نصف نهائي كأس السلة الأميركية للمحترفين في لاس فيغاس، بعد فوزهما في ربع النهائي. - تألق اللاعبين: قاد ديزموند باين أورلاندو للفوز بتسجيله 37 نقطة، بينما تألق جايلن برونسون في صفوف نيكس بـ35 نقطة، مما ساهم في تأهل الفريقين. - تاريخ المواجهة: يسعى نيويورك نيكس لكسر سلسلة خسائره في ربع النهائي، بينما يطمح أورلاندو لمواصلة مسيرته المثالية في البطولة.

سيتواجه أورلاندو ماجيك ومنافسه نيويورك نيكس في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السلة الأميركية للمحترفين، في مدينة لاس فيغاس الأميركية، يوم السبت المقبل، بعد تحقيقهما فوزين مهمين في منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأميركية الثانية إلى جانب بطولة الدوري.

وتفوّق فريق أورلاندو ماجيك على منافسه ميامي هيت (117-108)، في وقت تفوق فريق نيويورك نيكس على منافسه تورونتو رابتورز (117-101)، فجر الأربعاء، وتألق ديزموند باين في صفوف ماجيك مسجلاً 37 نقطة، بينها ست رميات ثلاثية من أصل تسع محاولات، وأضاف غايلن ساغز 20 نقطة لفريق ماجيك، الذي رغم غياب هدافه الأول الألماني فرانتس فاغنر بسبب إصابة في الكاحل، حقق فوزه الـ11 في آخر 15 مباراة وحافظ على سجله المثالي في البطولة بخماسية نظيفة.

أما لدى نيويورك نيكس، فتألق موزعه جايلن برونسون بتسجيله 35 نقطة، منها 20 في الربع الأول، ليقود الفريق للفوز على مضيفه تورونتو رابتورز في منافسات الدور ربع النهائي الآخر، وأضاف اللاعب جوش هارت، 21 نقطة لفريق نيكس، في وقت سجل الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 14 نقطة و16 متابعة، ليحقق الفريق فوزه الثامن في آخر تسع مباريات.

وسيواجه نيويورك نيكس، الذي خسر في الدور ربع النهائي خلال العامين الماضيين، أورلاندو، صاحب أفضل مسيرة له في البطولة، في الدور نصف النهائي يوم السبت المقبل في لاس فيغاس، على أن يتأهل الفائز إلى النهائي الثلاثاء المقبل. وسجل باين 15 نقطة في الربع الأخير ليحرم ميامي من أي فرصة للعودة، وتصدر نورمان باول قائمة مسجلي ميامي بـ21 نقطة، فيما أضاف تايلر هيرو 20 نقطة.