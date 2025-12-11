- تألق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر في بطولة الكأس بعد فوزه الساحق على فينيكس صنز (138-89)، بقيادة النجم شاي غيلجيوس-ألكسندر الذي سجل 28 نقطة، ليعادل الفريق أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري بـ24 انتصارًا وخسارة واحدة. - يطمح أوكلاهوما سيتي لتحقيق إنجاز أفضل من الموسم الماضي بعد وصوله للنهائي، حيث تلقى دعماً من تشيت هولمغرين الذي أضاف 24 نقطة، معادلاً رقم غولدن ستايت ووريورز في موسم 2015-2016. - في مواجهة أخرى، قاد ستيفون كاسل ودي آرون فوكس فريق سان أنتونيو للفوز على لوس أنجليس ليكرز، رغم غياب النجم فيكتور ويمبانياما، محققين تسعة انتصارات في آخر 12 مباراة.

تابع فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر عروضه القوية في منافسات السلة الأميركية هذا الموسم بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي في بطولة الكأس، في مواجهة ساهم فيها النجم الكندي، شاي غيلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، مباشرةً في تحقيق الفوز.

وتفوق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على منافسه فريق فينيكس صنز (138-89)، فجر الخميس، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس السلة الأميركية للمحترفين، حيثُ سيواجه سان أنتونيو سبيرز الذي فاجأ لوس أنجليس ليكرز بالفوز عليه (132-119)، وسجل الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري، 28 نقطة وقاد حامل اللقب أوكلاهوما سيتي إلى انتصاره الـ24 هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، معادلاً أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري خلال أول 25 مباراة.

ويطمح أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى تحقيق إنجاز أفضل في كأس الدوري مقارنة بالموسم الماضي، حين بلغ النهائي قبل أن يخسر أمام فريق ميلووكي باكس، وتلقى غيلجيوس-ألكسندر دعماً هجومياً في المباراة من تشيت هولمغرين الذي سجل 24 نقطة، بينها أربع ثلاثيات من أربع محاولات مع ثماني متابعات. وتعادل انطلاقة أوكلاهوما سيتي هذا الموسم الرقم القياسي الذي حققه غولدن ستايت ووريورز في موسم 2015-2016، حين أنهى الدوري بسجل تاريخي بلغ 73 انتصاراً مقابل 9 خسارات فقط.

وفي مواجهة ثانية من بطولة كأس دوري السلة الأميركية للمحترفين، سجل ستيفون كاسل 30 نقطة مع عشر متابعات، وأضاف دي آرون فوكس 20 نقطة، وقادا فريق سان أنتونيو إلى الفوز على لوس أنجليس ليكرز، رغم استمرار غياب النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما. وقد غاب ويمبانياما للمباراة الثانية عشرة بسبب إصابة في ربلة الساق، لكن سان أنتونيو حقق تسعة انتصارات في آخر 12 مباراة، فيما أكد المدرب ميتش جونسون قبل اللقاء أن الفرنسي "قريب جداً" من العودة.

وسجل سبعة لاعبين من فريق سان أنتونيو سبيرز أرقاماً مزدوجة، فيما لم تكفِ نقاط السلوفيني لوكا دونتشيتش الـ35 لإنقاذ ليكرز. وعاد ماركوس سمارت من الإصابة، وسجل 26 نقطة من مقاعد البدلاء لمصلحة ليكرز، وأضاف ليبرون جيمس 19 نقطة في المواجهة، لكن ليكرز عجز عن إيقاف سرعة سبيرز الذين تفوقوا في النقاط السريعة والفرص الثانية، وسجلوا 29 من أصل 36 رمية حرة، مقابل 17 من أصل 23 لفريق ليكرز.