كأس السعودية: كلاسيكو الهلال والأهلي في قمة نصف النهائي

يشهد الدور نصف النهائي في بطولة كأس السعودية لكرة القدم كلاسيكو مُنتظراً بين الهلال والأهلي من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، فيما يسعى نادي الاتحاد للدفاع عن اللقب الذي حققه في العام الماضي، عندما يواجه نادي الخلود.

ويدخل نادي الأهلي المواجهة القوية أمام نادي الهلال في نصف نهائي كأس السعودية، الأربعاء (في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، بعد خسارته في الجولة الماضية من بطولة الدوري أمام القادسية وتجمد رصيده عند 62 نقطة في المركز الثالث، يليه الهلال الوصيف بفارق نقطتين، فيما حافظ النصر على صدارته بفارق خمس نقاط كاملة عن الوصيف.

ويأمل نادي الأهلي بطل آسيا وضع الخسارة الأخيرة أمام القادسية خلف ظهره في مواجهة ثامنة أمام الهلال في بطولة كأس السعودية نسخة عام 2026. وقبل الخسارة التي تعرّض لها في الدوري، لم يكن الأهلي قد فقد أي نقطة في مبارياته الست الأخيرة ضمن الدوري، فيما لم يذق الهلال طعم الخسارة منذ بداية الموسم، بينما يتفوق الأهلي على غريمه في المسابقة، إذ فاز عليه أربع مرات مقابل ثلاث خسارات.

وفي مواجهة نصف النهائي الثاني، يسعى نادي الاتحاد للتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية توالياً، عندما يواجه منافسه نادي الخلود الأربعاء أيضاً (في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، وستكون هذه المواجهة الثانية للفريقين في بطولة الكأس بعد لقائهما عام 2023 في دور الـ32، حين فاز الاتحاد بركلات الترجيح آنذاك.

وعلى عكس الهلال والأهلي، انتهت حظوظ الاتحاد بالمنافسة على لقب الدوري بشكل عملي، ويأمل الخروج بلقب الكأس، وقد خسر الفريق آخر مباراتين في الدوري. في المقابل، هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها نادي الخلود نصف النهائي، وهو يأمل العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتيه الأخيرتين في الدوري أمام القادسية والحزم.