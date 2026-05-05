كأس أمير قطر: قمة بين السد والدحيل واختبار صعب للغرافة

- يترقب عشاق كرة القدم مواجهات نصف نهائي كأس أمير قطر، حيث يواجه السد خصمه الدحيل في مباراة قوية، بينما يلتقي الغرافة مع الوكرة في مواجهة مفتوحة، مع تطلع الوكرة لتحقيق المفاجأة والوصول للنهائي. - يسعى السد بقيادة أكرم عفيف ورفاقه لتحقيق الثنائية المحلية بعد فوزهم بالدوري، بينما يعتبر الدحيل الكأس طوق النجاة لموسمه بعد تراجعه في الدوري، معتمداً على تألق المعز علي وكريستوف بياتيك. - الغرافة بقيادة ياسين إبراهيمي وفرجاني ساسي يسعى للاحتفاظ باللقب، بينما يظهر الوكرة كمنافس شرس تحت قيادة خوسيه لويس سيرا بعد إقصاء الريان بثلاثية نظيفة.

تترقّب جماهير الرياضة، اليوم الثلاثاء، انطلاق مواجهتي نصف نهائي بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، ويستعد السد إلى خوض امتحان صعب أمام الدحيل، فيما يلاقي الغرافة منافسه الوكرة، الذي يبحث عن تحقيق المفاجأة والوصول إلى المباراة النهائية، التي ستقام على استاد خليفة الدولي، السبت المقبل.

ويدخل نادي السد الامتحان القوي ضد غريمه الدحيل عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة، على استاد أحمد بن علي، وأعين رفاق النجم أكرم عفيف، على الوصول إلى المواجهة النهائية، بعدما استطاعوا حسم لقب الدوري القطري للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يجعل كتيبة المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، أمام فرصة تاريخية لتحقيق الثنائية المحلية والوصول إلى اللقب رقم 20 في تاريخ "الزعيم" بمسابقة كأس الأمير، لتعزيز الرقم القياسي الذي يمتلكه بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وتعتمد القوة الضاربة لنادي السد، على انسجام هجومي لافت يقوده أكرم عفيف بجانب الإسباني رافا موخيكا، مع حضور فني مؤثر للبرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي يمنح الفريق عمقاً تكتيكياً وخبرة كبيرة في التعامل مع مباريات الكؤوس التي لا تقبل القسمة على اثنين، فيما يرى الدحيل في بطولة كأس الأمير طوق النجاة الوحيد لموسمه الحالي، بعد تراجعه الملحوظ في جدول ترتيب الدوري واحتلاله المركز الخامس، وهو ما يجعله بعيداً عن المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ما لم ينجح في انتزاع لقب الكأس.

ويدرك المدرب الجزائري جمال بلماضي أن الفوز أمام السد، هو المسار الوحيد لإعادة "الطوفان" إلى منصات التتويج وضمان مقعد قاري مباشر، لا سيما أن الدحيل ظهر بوجه مغاير تماماً في دور الثمانية حين تغلب على العربي برباعية نظيفة، مبرهناً على استعادته خطورته الهجومية المعهودة، مع عودة المعز علي وتألق البولندي كريستوف بياتيك، ما يجعله نداً قوياً قادراً على عرقلة طموحات بطل الدوري، وخطف بطاقة التأهل إلى النهائي الكبير.

أما في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القدس المحتلة، فيصطدم الغرافة بطموحات الوكرة في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات الفنية، حيث يسعى "الفهود"، حامل اللقب، لتأكيد جدارته بالاحتفاظ بالكأس، وتجاوز حالة تذبذب النتائج التي عانى منها في الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري القطري لكرة القدم.

ويضع المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز ثقته الكاملة في مهارات النجم الجزائري ياسين إبراهيمي، وخبرة التونسي فرجاني ساسي في خط الوسط لقيادة "الفهود" نحو المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، بحثاً عن اللقب التاسع في تاريخ النادي العريق، وتأمين مكانة تليق باسم الفريق في البطولة القارية المقبلة، فيما تحول الوكرة، إلى منافس شرس ومفاجأة حقيقية تحت قيادة مدربه الجديد التشيلي خوسيه لويس سيرا، بعدما أثبت فاعلية تكتيكية عالية جداً بإقصاء الريان، ثالث الدوري، بثلاثية نظيفة في دور الثمانية.