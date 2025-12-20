كأس أمم أفريقيا 2025: صراع الزعامة بين شمال أفريقيا وغربها

- صراع الزعامة الأفريقية: تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، حيث تتجه الأنظار نحو المنافسة الشرسة بين منتخبات شمال وغرب أفريقيا، التي تهيمن على 22 لقباً من أصل 34 منذ 1957. - توزيع الألقاب التاريخي: تتساوى منتخبات شمال وغرب أفريقيا في عدد الألقاب (11 لكل منهما)، بينما تتوزع الألقاب الأخرى بين وسط، جنوب، وشرق أفريقيا. - فرص شمال أفريقيا: تملك منتخبات شمال أفريقيا، مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر، فرصة قوية للمنافسة على اللقب بفضل تأهلها لمونديال 2026.

تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي وتستمر حتى الـ18 من شهر يناير/كانون الثاني 2026، وقبل انطلاق المنافسات رسمياً في النسخة التي سيستضيفها المغرب، ستكون الأنظار متوجهة نحو الصراع المُستمر على الزعامة بين منتخبات شمال أفريقيا وغربها.

11 لقباً في أمم أفريقيا ونسخة المغرب تفض الشراكة؟

تستحوذ منتخبات شمال أفريقيا وغربها على 22 لقباً في بطولة كأس أمم أفريقيا من أصل 34 لقباً منذ انطلاق البطولة في عام 1957، متقدمة على منتخبات دول وسط أفريقيا (ثمانية ألقاب)، ومنتخبات دول جنوب أفريقيا (لقبان)، ومنتخبات دول شرق أفريقيا (لقبان أيضاً)، ما يفتح الباب أمام صراع كبير في نسخة المغرب عام 2025، لإمكانية فض الشراكة بين منتخبات الشمال والغرب أو تتويج إضافي لمنتخبات دول الوسط والجنوب والشرق.

وتُوجت منتخبات غرب أفريقيا بـ11 لقباً في بطولة كأس أمم أفريقيا تاريخياً على الشكل التالي: (غانا برصيد أربع ألقاب، كوت ديفوار برصيد ثلاثة ألقاب ومثلها منتخب نيجيريا، وأخيراً السنغال برصيد لقب واحد)، في وقت تُوجت منتخبات شمال أفريقيا، وهي العربية طبعاً، برصيد 11 لقباً (سبعة ألقاب لمنتخب مصر، لقبان لمنتخب الجزائر، لقب لمنتخب المغرب ومثله لمنتخب تونس).

في المقابل، توزعت الألقاب الـ12 الأخرى على الشكل التالي: منتخبات دول وسط أفريقيا (الكاميرون خمسة ألقاب، الكونغو الديمقراطية لقبان، الكونغو لقب)، منتخبات دول جنوب أفريقيا (جنوب أفريقيا لقب وزامبيا لقب)، منتخبات دول شرق أفريقيا (إثيوبيا لقب والسودان لقب)، وطبعاً بشكل عام وفقاً لجميع نسخات البطولة الأفريقية، فإن اللقب ينحصر دائماً بين منتخبات دول الشمال والغرب ووسط أفريقيا (مجموع ألقابها 30 لقباً من أصل 34).

وكانت منتخبات دول غرب أفريقيا عادلت عدد ألقاب منتخبات دول شمال أفريقيا في نسخة عام 2023 الأخيرة، نظراً إلى تتويج منتخب كوت ديفوار باللقب على حساب منتخب نيجيريا بالفوز (2-1)، مع العلم أن آخر منتخب تُوج بلقب أمم أفريقيا من منتخبات دول شمال أفريقيا كان منتخب الجزائر في نسخة عام 2019 في مصر، عندما تفوق على السنغال في النهائي بهدف نظيف.

ويبدو أن منتخبات دول شمال أفريقيا، مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر، تملك فرصة كبيرة للمنافسة بقوة على لقب كأس أمم أفريقيا 2025، خصوصاً بعد الظهور القوي والمُميز في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وتأهل المنتخبات الأربعة لمونديال أميركا وكندا والمكسيك، ما يجعلها قادرة على الذهاب بعيداً في البطولة الأفريقية والوصول إلى النهائي.