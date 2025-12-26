كأس أمم أفريقيا 2025.. تعرف إلى قائمة المنتخبات الأغلى

- تتصدر المغرب قائمة المنتخبات الأغلى في كأس أمم أفريقيا 2025 بقيمة 434 مليون يورو، بفضل نجمها أشرف حكيمي، تليها السنغال وساحل العاج ونيجيريا، مما يعكس تطور كرة القدم الأفريقية مالياً وفنياً. - تعكس البطولة تنوع الخبرات بوجود نجوم عالميين ولاعبين محليين، مما يعزز الدعم الجماهيري ويمنح الفرق دفعة معنوية، مع التركيز على الاستثمار في تطوير المواهب المحلية. - تُبرز البطولة أهمية التوازن بين الأداء الرياضي والاقتصادي، حيث تُعد منصة لاكتشاف اللاعبين الشباب ورفع قيمتهم السوقية، مما يوضح التحديات والقوة الشرائية للفرق المشاركة.

تتصدر قائمة المنتخبات الأغلى في كأس أمم أفريقيا 2025 المنافسة على اللقب بفرق تتمتع بقيمة سوقية عالية للاعبين، ما يجعلها محل ترقب جماهيري وإعلامي. وتشهد البطولة الحالية حضوراً قوياً لفرق، مثل المغرب والسنغال وساحل العاج والجزائر، التي تجمع بين الخبرة والشباب الواعد، ما يعكس تطور كرة القدم الأفريقية على المستوى المالي والفني.

ووفقاً لتقرير موقع أفريك فوت المختص في كرة القدم الأفريقية، الخميس، يتصدر المغرب قائمة المنتخبات الأغلى بقيمة إجمالية تصل إلى 434 مليون يورو، بعد أن استفاد "أسود الأطلس" من نجمه الأشهر، أشرف حكيمي (80 مليون يورو)، مما يمنحه تفوقاً ملحوظاً في سوق اللاعبين. ويأتي السنغال في المركز الثاني بقيمة 410 ملايين يورو، بفضل لاعبين كبار، مثل أليمان نداي ونيكولاس جاكسون (45 مليون يورو لكل منهما). ويحتل ساحل العاج المركز الثالث مع قيمة سوقية تبلغ 374 مليون يورو بقيادة أماد ديالو (50 مليون يورو)، بينما تأتي نيجيريا رابعاً بقيمة 285 مليون يورو، مستفيدة من النجم فيكتور أوسيمين (75 مليون يورو).

وتتميز الفرق الكبرى الأخرى بقيمة سوقية مرتفعة، إذ يصل إجمالي قيمة منتخب الجزائر إلى 235 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة الكاميرون 262 مليون يورو. وتعكس هذه الأرقام الاستثمار الكبير في اللاعبين المحترفين في أوروبا، إضافة إلى تطوير الأكاديميات المحلية التي تزود المنتخبات بالمواهب الشابة. وتسجل المنتخبات المتوسطة قيمة أقل، لكنها تبقى منافسة على المستوى الفني، إذ تصل قيمة جنوب أفريقيا إلى 44 مليون يورو، وغانا إلى نحو 30 مليون يورو، في حين يراوح مجموع القيمة السوقية لمنتخبات، مثل زيمبابوي وأوغندا وبوتسوانا، بين مليونين وعشرة ملايين يورو فقط. وتوضح هذه الفجوة الاقتصادية الفروقات الكبيرة بين الفرق الأفريقية على مستوى سوق اللاعبين، لكنها لا تقلل من المنافسة والإثارة على أرض الملعب.

وتعكس قائمة المنتخبات الأغلى في كأس أمم أفريقيا 2025 تنوع الخبرات ومستويات اللاعبين، إذ تضم البطولة نجوماً عالميين يلعبون في أفضل الدوريات الأوروبية، إلى جانب لاعبين محليين يسعون لإثبات أنفسهم. وتستفيد هذه الفرق من الدعم الجماهيري الكبير، الذي يمنحها دفعة معنوية إضافية خلال المنافسات.

وتؤكد هذه القائمة أهمية الاستثمار في كرة القدم الأفريقية وتطوير المواهب المحلية، إذ تسعى المنتخبات الكبيرة لاستخدام قوتها المالية والفنية للوصول إلى أبعد المراحل. وتعد البطولة منصة لاكتشاف اللاعبين الشباب ورفع قيمتهم السوقية، ما يعكس التوازن بين الأداء الرياضي والجانب الاقتصادي في كرة القدم الحديثة. وتبرز قائمة المنتخبات الأغلى في كأس أمم أفريقيا 2025 مرجعاً أساسياً لفهم التحديات والقوة الشرائية للفرق المشاركة، وتؤكد أن النجاح في البطولة يعتمد على المزج بين المهارة الفردية، والتنظيم الفني، والاستراتيجية الاقتصادية لكل منتخب.