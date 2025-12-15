كأس أمم أفريقيا والتذاكر... أزمة تُغضب المشجعين وتُحرج "الكاف"

- أزمة تذاكر بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب تسببت في غضب وارتباك بين الجماهير العربية والأفريقية، حيث نفدت التذاكر بسرعة غير متوقعة، مما أثار استياء واسعاً بسبب احتمال ترويجها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. - شكاوى من مشجعي منتخب المغرب حول تعقيد الحصول على التذاكر عبر المواقع الرسمية وغياب تكافؤ الفرص، حيث ارتفعت أسعار التذاكر بشكل كبير، مما زاد من الاحتجاجات قبل المباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر. - امتد الاحتقان إلى مسؤولي الأندية المغربية الذين طالبوا بتخصيص حصص من التذاكر، مما وضع اللجنة المنظمة في موقف صعب وأثار تساؤلات حول نظام البيع والتوزيع.

وجدت الجماهير العربية والأفريقية نفسها أمام أزمة غير مسبوقة تتعلق بتذاكر مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي يستضيفها المغرب انطلاقاً من يوم 21 ديسمبر/كانون الأول وحتى 18 من شهر يناير/كانون الثاني القادم، ما وضع اللجنة المنظمة لهذه المسابقة الأبرز في القارة الأفريقية في حرج كبير، قبل صافرة البداية.

وشهدت منصات بيع التذاكر نفاداً سريعاً بمجرد طرحها للبيع، بشكل غير متوقع، ما أشعل غضب الجماهير وخلق نوعاً من الارتباك والاحتقان بين الجماهير المغربية والعربية والأفريقية، سواء المقيمة في المغرب أو في الخارج، من جراء نفادها بالكامل مع احتمال ترويجها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة ومكلفة جداً.

ووفقاً لشهادات عدد من مشجعي منتخب المغرب، استقاها "العربي الجديد"، الاثنين، فإن الحصول على تذاكر بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عبر المواقع الرسمية ظلت معقدة ومتعثرة منذ فترة طويلة، كما اختفت معظم التذاكر المخصصة للجماهير، وسط فوضى أثارت استياء واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وعبر هؤلاء عن استيائهم من غياب مبدأ تكافؤ الفرص أثناء عملية توزيع تذاكر مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، خصوصاً التي تتعلق بمباريات منتخب أسود الأطلس، بعد أن ارتفع سعر التذكرة من فئة الدرجة الأولى إلى 200 دولار، بينما ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 20 دولاراً، ما زاد من احتجاج المشجعين مع قرب موعد المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخب المغرب بنظيره منتخب جزر القمر، يوم الأحد القادم، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة.

ولم يقتصر هذا الاحتقان على الجماهير فحسب، بل امتد إلى مسؤولي الأندية المغربية، الذين اضطروا لتوجيه نداء إلى رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع (55 عاماً)، من أجل تخصيص حصص من التذاكر تتيح لهم متابعة مباريات منتخب أسود الأطلس. ووفقاً لذلك، تواجه اللجنة المنظمة التابعة للكونفيدرالية الأفريقية موقفاً صعباً، بعدما أثارت أزمة التذاكر تساؤلات حول نظام البيع والتوزيع، خصوصاً في ما يتعلق بالحصص المخصصة للجماهير القادمة من أوروبا والدول العربية والأفريقية.