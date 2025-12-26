كأس أمم أفريقيا.. ملاحقة للمتورطين في مضاربات التذاكر

- أوقفت السلطات المغربية شخصاً في أغادير يشتبه بتورطه في المضاربة على تذاكر كأس أمم أفريقيا، بعد رصد منشورات غير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطت تذاكر ومبلغاً مالياً كبيراً. - تأتي هذه العملية ضمن حملة أمنية مستمرة لمحاربة بيع التذاكر بطرق غير مشروعة، حيث تم توقيف عدة أشخاص في مدن مغربية مختلفة، وإخضاعهم للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة. - تستمر الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع المتورطين في هذا النشاط غير القانوني، وفقاً لتوجيهات المديرية العامة للأمن الوطني.

أوقفت السلطات الأمنية في مدينة أغادير المغربية، اليوم الجمعة، شخصاً يبلغ من العمر 37 عاماً يشتبه بتورطه في المضاربة على تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب حالياً، وتستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل في ست مدن مغربية.

ورصدت مصالح اليقظة المعلوماتية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج تذاكر كأس أمم أفريقيا بطريقة غير قانونية وخارج المسارات الرسمية، إذ أظهرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية هوية المشتبه به، الذي جرى توقيفه بالقرب من أحد المراكز التجارية في مدينة أغادير. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز عدد من التذاكر الخاصة بالمباريات، بالإضافة إلى مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط غير المشروع.

وجرى إخضاع الموقوف لتدابير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ظروف القضية وملابساتها، والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط غير القانوني الذي يخالف القوانين المنظمة. ويأتي هذا التوقيف في سياق حملة أمنية مستمرة لمحاربة المضاربة غير القانونية في تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، إذ سبق للسلطات الأمنية أن قامت، قبل ثلاثة أيام، بأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة للتحقق من أفعال إجرامية منسوبة إلى ثمانية أشخاص، يشتبه في تورطهم في بيع تذاكر مباريات البطولة القارية خارج القنوات الرسمية.

ونجحت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن المغربي في رصد مجموعة من الإعلانات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا للبيع بطريقة غير مشروعة، وهو ما قاد إلى فتح أبحاث تقنية وتحريات ميدانية تمكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهم.

وأسفرت العمليات الأمنية المنجزة في هذا الإطار عن توقيف المعنيين بالأمر في مدن الرباط وتمارة وأغادير وسلا ومراكش والمحمدية، حيث جرى إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضايا وملابساتها وخلفياتها، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين، وفق توضيحات المديرية العامة للأمن الوطني.