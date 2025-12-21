كأس أمم أفريقيا في المغرب.. محطات الوقود تشارك في الحدث على طريقتها

- "العربي الجديد" يقدم تغطية حصرية لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، مسلطًا الضوء على الأحداث داخل وخارج الملاعب، بما في ذلك الكواليس والممرات حيث تُصنع القصص غير المرئية. - الاحتفالات بالبطولة تمتد إلى محطات الوقود في الرباط، حيث ينظم أصحابها مسابقات وأنشطة ترفيهية للمشجعين، مما يضفي أجواء احتفالية على الحياة اليومية. - مبادرات مثل تحدي ركلات الترجيح تجمع المشجعين في محطات الوقود، مما يعكس كيف أن أجواء البطولة تتغلغل في كل زاوية من المغرب، وليس فقط في الملاعب.

في زاوية بعيدة عن عدسات البث المباشر، حيث لا تصل الكاميرات ولا تُنقل التفاصيل الصغيرة، يحاول "العربي الجديد" أن يكون أقرب إلى الحدث. من أرض كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، نرافق البطولة لحظة بلحظة، ليس فقط عبر ما يجري داخل المستطيل الأخضر، بل من خلال ما يدور في الكواليس، في الممرات، وعلى هامش المباريات، حيث تُصنع القصص التي لا تظهر على الشاشة.

في هذه الفقرة، ننقل لكم وجهاً آخر للبطولة، نلتقط المشاهد المثيرة والتفاصيل التنظيمية واللحظات العابرة، التي قد تنقل القارئ إلى هناك. ولم تقتصر مظاهر الاحتفال بكأس أمم أفريقيا على المقاهي والشوارع فقط، بل امتدت أيضاً إلى محطات الوقود، التي تحولت بدورها إلى فضاءات تفاعلية تستقبل الجماهير بروح البطولة. ففي مدينة الرباط، بادر صاحب إحدى المحطات بتنظيم مسابقات وأنشطة ترفيهية تستهدف المشجعين، في محاولة لإضفاء أجواء احتفالية على تفاصيل الحياة اليومية.

وأطلق صاحب المحطة تحدّي تسديد ركلات الترجيح، إذ يُمنح المشاركون تذاكر وفرصاً للفوز بجوائز مرتبطة بكأس أمم أفريقيا، مثل قمصان المنتخبات أو كرات القدم، وسط تفاعل لافت من المارة و"زبائن" المحطة. وتحوّلت هذه المبادرات البسيطة إلى نقطة تجمع للمشجعين، يتبادلون فيها الضحكات والتوقعات حول المباريات المقبلة، في مشهد يعكس كيف تسللت أجواء العُرس القاري إلى الشارع، لتؤكد أن كأس أفريقيا في المغرب لا تُعاش في الملاعب وحدها، بل في كل زاوية من البلاد.