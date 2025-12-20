كأس أمم أفريقيا في المغرب توفر 3 مزايا لضيوفها

تنتظر جماهير بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في المغرب انطلاقاً من يوم 21 ديسمبر/كانون الأول إلى 18 يناير/كانون الثاني، تجربة مميزة ستُساعد في محو ذكريات آخر نسختين من البطولة، عندما واجهت صعوبات كبيرة جعلت التجربة قاسية نسبياً، وخاصة في نسخة الكاميرون في عام 2022، ولكن نسخة 2025 ستقدم لضيوفها نسخة أفريقية بمواصفات مونديالية بناء على كل الترتيبات التي اتخذت من أجل إنجاح المسابقة عبر ثلاث مزايا مهمة.

فمن ناحية أولى، دشّن المغرب مجموعة من المشاريع الكبيرة في السنوات الأخيرة، ووفّر ملاعب من أعلى طراز، وبالتالي، ستكون الظروف مميزة للمنتخبات خلال التدريبات أو المباريات من أجل خوض بطولة في مستوى جيد، ذلك أن البطولات السابقة شهدت تذمر المشاركين من نوعية العشب وظروف التحضير، وقد تذمرت المنتخبات من الوضعيات الصعبة المتكررة.

من جانب آخر، فإن المغرب، بوصفه وجهة سياحية مميزة عالمياً، يملك قدرة كبيرة على استقبال ضيوفه، وتوفير الظروف المثالية من حيث الإقامة والتنقل بين المدن لحضور مختلف المباريات، بفضل شبكة نقل حديثة وسريعة ستساعد الجماهير على مواكبة معظم المباريات من دون تعطيلات مثل ما حصل سابقاً.

ثالثاً، فإن البطولة تُتيح للضيوف الاطلاع على الموروث الثقافي المميز للمغرب، من خلال تنوع الثقافات وانفتاح المغرب على محيطه الأفريقي والأوروبي بحكم قربه من القارة العجوز، ولهذا فإن البطولة ستكون مثيرة لضيوف المغرب من أجل عيش تجربة مميزة ومختلفة عن الدورات السابقة.