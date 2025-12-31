كأس أمم أفريقيا في المغرب: التعرّف على المتأهلين إلى دور الـ16

- تأهلت منتخبات المغرب ومالي ومصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتونس والسنغال والكونغو الديمقراطية والجزائر وبوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج إلى الدور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا، مع أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث: السودان وتنزانيا وموزمبيق وبنين. - لم يشهد الدور الأول مفاجآت كبرى، حيث تأهلت الفرق المرشحة، وحقق منتخب نيجيريا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات، وقد يعادله منتخب الجزائر في ختام مبارياته. - تنطلق مباريات الدور ثمن النهائي يوم السبت، وتشمل مواجهات قوية مثل تونس ضد مالي، والجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، ومصر ضد بنين، والمغرب ضد تنزانيا.

قبل يوم من نهاية دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في المغرب، اتضحت الصورة بشأن المنتخبات التي تأهلت إلى الدور ثمن النهائي، الذي ستنطلق منافساته يوم السبت المقبل، وسيكون الرهان في اليوم الأخير من هذا الدور على معرفة الترتيب النهائي في المجموعتَين الخامسة والسادسة. ويُمكن القول إنّ حصاد الدور الأول لم يشهد مفاجآت كبرى، باعتبار أنّ الفرق التي كانت مرشحة للتأهل حققت ذلك، ومنتخب نيجريا هو الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات، ولكن قد يُعادله منتخب الجزائر، يوم الأربعاء، في ختام مبارياته.

وبالنسبة إلى المنتخبات التي احتلّت المركزَين الأول والثاني في كلّ مجموعة فقد تأهلت منتخبات: المغرب ومالي من المجموعة الأولى، ومصر وجنوب أفريقيا من المجموعة الثانية، ونيجيريا وتونس من المجموعة الثالثة، والسنغال والكونغو الديمقراطية من المجموعة الرابعة، والجزائر وبوركينا فاسو من المجموعة الخامسة، والكاميرون وساحل العاج من المجموعة السادسة، كما جرى التعرف على أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، وهي السودان وتنزانيا وموزمبيق وبنين.

وتُفتتح مباريات الدور ثمن النهائي يوم السبت المقبل، وقد تعرّف المشجعون على بعض المواجهات، منها لقاء منتخب تونس ومالي، وكلّ منتخب منهما تأهل في المركز الثاني، بعدما حققت مالي ثلاثة تعادلات، بينما حصدت تونس أربع نقاط، وكان المنتخبان قد تقابلا في النسخة الماضية من البطولة، وحضر التعادل بينهما (1ـ1) في دور المجموعات. وسيشهد الدور ثمن النهائي مواجهات قوية لمنتخب الجزائر أمام الكونغو الديمقراطية، في حين تلعب مصر ضد بنين، ويُلاقي منتخب المغرب في هذا الدور منتخب تنزانيا، وسنتعرف على بقية المواجهات بعد مباريات يوم الأربعاء والترتيب النهائي.