كأس أمم أفريقيا: حاسوب عملاق يتوقع المنتخبات المرشحة لنيل اللقب

- يتصدر منتخب المغرب قائمة المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا 2025 بنسبة 19.1%، مستفيدًا من الأرض والجمهور، ويضم نجومًا مثل أشرف حكيمي. تأتي مصر في المرتبة الثانية بنسبة 12.4% بقيادة محمد صلاح، بينما يحتل منتخب السنغال المركز الثالث بنسبة 12.3%. - الجزائر تحتل المركز الرابع بنسبة 12% وتعتمد على رياض محرز، بينما تتنافس تونس ونيجيريا في المجموعة الثالثة بنسبة 6.8% و7.3% على التوالي. ساحل العاج، حاملة اللقب، تأتي في المركز السابع بنسبة 6.7%. - تتفاوت حظوظ بقية المنتخبات، حيث تأتي مالي بنسبة 6.4% والكاميرون 4.1%، بينما تتذيل القائمة منتخبات مثل موزمبيق 0.8% وبوتسوانا وزيمبابوي 0.2%.

كشف حاسوب أوبتا العملاق عن توقعاته المثيرة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرّرة إقامتها في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري و18 يناير/كانون الثاني القادم، إذ يرى أن أصحاب الأرض من أبرز المرشحين للتتويج بلقب النسخة الـ35، إلى جانب منتخبات مصر والسنغال والجزائر على التوالي، بينما تتراجع ساحل العاج، حاملة اللقب، إلى المركز السابع.

ويتصدر منتخب المغرب بحسب توقعات شبكة أوبتا المتخصّصة في الإحصائيات، قائمة المرشحين للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا لأول مرة منذ عام 1976، بنسبة (19.1%)، فيما بلغت احتمالات وصوله إلى المباراة النهائية (29.9%)، وكانت بطولة 2023 في ساحل العاج أول نسخة يفوز بها المنتخب المضيف منذ تتويج مصر على أرضها عام 2006، ولذلك يأمل "أسود الأطلس" في استغلال عاملَي الأرض والجمهور هذه المرة، بعد أن سُحب تنظيم البطولة من غينيا عام 2022.

ويضم المنتخب المغربي في صفوفه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، الحاصل على لقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، وعلى الرغم من إصابته بتمزق في الكاحل، إلّا أنه ضمن تشكيلة المدرب وليد الركراكي، ويعتمد المنتخب أيضاً على نجم ريال مدريد الإسباني براهيم دياز، ومهاجم فنربخشة التركي يوسف النصيري، وحارس الهلال السعودي ياسين بونو، ويشارك المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مالي وزامبيا وجزر القمر.

ويأتي منتخب مصر في المرتبة الثانية بنسبة (12.4%)، وهو أمر منطقي بالنظر إلى سجله القياسي بسبعة ألقاب، ولكن منذ الفوز بثلاثة ألقاب متتالية بين 2006 و2010 لم يحرز "الفراعنة" أي لقب خلال سبع نسخ متتالية، ويقود التشكيلة مهاجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، الذي سيشارك للمرة الخامسة في البطولة، وقد سجل سبعة أهداف في 19 مباراة خلال النسخ الأربع السابقة، وهو بعيد خمسة أهداف عن رقم حسن الشاذلي القياسي في البطولة، كما كان منتخب مصر وصيفاً في 2017 و2021، وفي 2023 خرج من دور الـ16 بعد إصابة صلاح والخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، وسينافس المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنغولا.

ويعتبر منتخب السنغال ثالث المرشحين بنسبة (12.3%)، وفاز "أسود التيرانغا" بأول لقب لهم في 2021 قبل أن يخرجوا من الدور ثمن النهائي في 2023، ومنذ ذلك الحين، انفصل عن المدرب أليو سيسي بينما تولى المدير الفني بابي ثياو قيادة المنتخب خلفاً له، معتمداً على خط هجوم ديناميكي يضم إسماعيلا سار وإيليمان ندياي وساديو ماني، وتبلغ احتمالية وصول المنتخب السنغالي لدور الـ16 نسبة (95.4%)، وهي الأعلى في البطولة، ويواجهون في المجموعة الرابعة كلاً من بوتسوانا والكونغو الديمقراطية وبنين.

أمّا الجزائر فتأتي في المركز الرابع بنسبة (12%)، رغم أن تشكيلة الخضر خيبت الآمال في النسخ الأخيرة، إذ خرجت من دور المجموعات مرتين توالياً منذ الفوز باللقب في 2019، وباستثناء انتصارها في نسخة مصر، لم تفز الجزائر بأي مباراة في كأس أمم أفريقيا منذ 2015، ومع ذلك، تظل التوقعات مرتفعة حول تشكيلة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، بمشاركة رياض محرز للمرة السادسة في مسيرته، وعلى الرغم من عدم تسجيله أي مساهمة تهديفية في النسختين الأخيرتين إلا أنه لديه ثماني مساهمات في النسخ الثلاث الأولى.

ويُعد منتخب تونس سادس أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد نيجيريا الخامسة بنسبة (7.3%)، بينما تصل حظوظ "نسور قرطاج" في التتويج باللقب القاري الأول منذ عام 2004 إلى (6.8%)، وسيواجه المنتخبان منافسة قوية في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبَي أوغندا وتنزانيا، فيما منحت نيجيريا فرصة (42.9%) لصدارة مجموعتها مقابل (40.1%) لتونس، التي نجحت في الوصول على الأقل إلى ربع النهائي في أربع من النسخ الخمس الأخيرة، ما يعكس استقرارها وقدرتها على المنافسة في أعرق مسابقات القارة السمراء.

وبترتيب بقية المنتخبات، منحت ساحل العاج، حاملة لقب النسخة الماضية، نسبة (6.7%) للاحتفاظ باللقب، مع صعوبة تصدر المجموعة السادسة لوجود الكاميرون والغابون وموزمبيق، كما بلغت حظوظ مالي نسبة (6.4%)، والكاميرون (4.1%)، وجنوب أفريقيا (2.2%)، والكونغو الديمقراطية (2.1%)، وثم أنغولا (1.3%)، وبوركينا فاسو (1.2%)، وزامبيا والغابون (1%) لكل منهما، بينما جاءت فرص موزمبيق (0.8%)، والسودان وغينيا الاستوائية (0.6%)، وتنزانيا وبنين (0.5%)، وثم أوغندا وجزر القمر (0.4%)، وأخيراً بوتسوانا وزيمبابوي (0.2%).