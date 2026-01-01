كأس أمم أفريقيا بلا مفاجآت.. الكبار تعلموا الدرس من صدمة 2023

01 يناير 2026   |  آخر تحديث: 15:48 (توقيت القدس)
مباراة تونس وتنزانيا على ملعب الأمير مولاي عبد الله، 30 ديسمبر 2025 (توربيورن تاندي/Getty)
مباراة تونس وتنزانيا على ملعب الأمير مولاي عبد الله، 30 ديسمبر 2025 (توربيورن تاندي/Getty)
- تأهل مبكر للمنتخبات القوية: في بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، نجحت المنتخبات القوية في تجاوز الدور الأول بسرعة، حيث حسمت تأهلها قبل الجولة الثالثة، مما يعكس الحذر والتجربة المكتسبة من النسخ السابقة.

- تحسن أداء المنتخبات العربية: منتخب الجزائر تأهل سريعاً بعد جولتين، متصدراً مجموعته، بينما تفادى منتخب تونس خيبة النسخة الماضية بوصوله للنقطة الرابعة، وضمن منتخب مصر التأهل بسهولة، متصدراً مجموعته.

- تنافسية عالية في الأدوار القادمة: وجود المنتخبات القوية في الدور ثمن النهائي يعزز من شدة التنافس في البطولة، حيث لم تترك الفرق القوية فرصة للمنتخبات الشابة لصناعة المفاجآت.

غابت المفاجآت عن الدور الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، ذلك أن كلّ المنتخبات القوية نجحت في تخطي هذا الدور وأفلتت من فخ الفرق التي أرادت صناعة الحدث والتاريخ، ولهذا فإن أهم المنتخبات المرشحة للتأهل حسمت بطاقة العبور والبعض منها احتاج إلى جولتين فقط لتأمين صدارة المجموعة من دون خوض اللقاء الثالث.

ويبدو أن التجربة القاسية التي عاشتها الكثير من المنتخبات في نسخة 2023 في ساحل العاج، دفعتهم إلى الحذر وعدم السقوط في فخ استسهال المهمة، بعدما وجدت الكثير من الصعوبات في الدور الأول فتأهلت إثر مجهود كبير، أو كان تأهلها معقداً، وهذا الأمر لم يحصل في النسخة الحالية، ولهذا فإن وجود أقوى المنتخبات في الدور ثمن النهائي سيجعل البطولة شديدة التنافس.

منتخب تونس في ملعب مولاي عبدالله الأولمبي، 30 ديسمبر 2025 (Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

منتخب تونس بعد معاناة التأهل.. غضب من اللاعبين والجزيري يتدخل

وكان منتخب الجزائر قد ودّع المسابقة في آخر نسختين منذ الدور الأول، ولكنّه هذه المرة نجح في حسم التأهل سريعاً، وذلك بعد مرور جولتين فقط، ليحقق أول أمس الثلاثاء، الانتصار الثالث ويتصدّر مجموعته. كذلك تفادى منتخب تونس سيناريو النسخة الماضية، ونجا من خيبة جديدة بوصوله إلى النقطة الرابعة سريعاً. أما منتخب مصر الذي ضمن التأهل بصعوبة في نسخة ساحل العاج، فقد حصد المركز الأول سريعاً في مجموعته، مثلما فعل منتخب نيجيريا الذي تصدر المجموعة الثالثة منذ الجولة الثانية.

ومن النادر أن كشفت بطولة كأس أمم أفريقيا عن أسماء المنتخبات المتأهلة سريعاً مثلما حصل في نسخة 2025، ذلك أن الصورة كانت شبه مكتملة منذ الجولة الثانية تقريباً، وقبل أن تخوض معظم المنتخبات مباريات الجولة الثالثة، بما أن الفرق القوية لم تترك فرصة لنظيرتها الشابة لصناعة المفاجأة.

