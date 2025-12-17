كأس أمم أفريقيا أمل نجم الجزائر في الانتقال إلى يوفنتوس أو إنتر

- رفيق بلغالي، الظهير الأيمن الجزائري، يشارك في كأس أمم أفريقيا 2025 بطموحات كبيرة، حيث يسعى للانتقال إلى نادٍ أكبر في الدوري الإيطالي بعد تألقه مع هيلاس فيرونا. - يوفنتوس وإنتر ميلان يراقبان بلغالي عن كثب، مع استعداد يوفنتوس لإجراء اتصالات مع هيلاس فيرونا، بينما يُعتبر أداء اللاعب في البطولة القارية عاملاً حاسماً في تحديد مستقبله. - بلغالي يعيش موسماً مميزاً مع فيرونا، حيث خاض 18 مباراة وسجل هدفين، مما رفع من قيمته السوقية، وسط اهتمام متزايد من الأندية الإيطالية والأوروبية.

يدخل الظهير الأيمن الجزائري رفيق بلغالي (23 عاماً) نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب بطموحات تتجاوز حدود المنافسة القارية، إذ تمثل هذه البطولة محطة مفصلية في مسيرته الاحترافية، وفرصة حقيقية للانتقال إلى نادٍ أكبر في الدوري الإيطالي، بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع هيلاس فيرونا منذ انضمامه إليه الصيف الماضي. وكان اللاعب الشاب قد التحق، أول أمس الاثنين، بمعسكر منتخب الجزائر تحضيراً للعرس القاري الممتد من 21 ديسمبر/ كانون الأول إلى 18 يناير/ كانون الثاني، وسط مؤشرات قوية على أنه سيكون من بين الأسماء الأساسية في تشكيلة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً).

وحسب ما أوردته صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، فإن اسم رفيق بلغالي أمسى مطروحاً بجدية على طاولة عملاقي الكرة الإيطالية، يوفنتوس وإنتر ميلان، اللذين يراقبان تطوره من قرب منذ أسابيعه الأولى في الدوري الإيطالي. وأوضحت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس أجرت اتصالات أولية مع هيلاس فيرونا لإبداء اهتمامها باللاعب، في وقت لا يُمانع فيه النادي الأصفر والأزرق فكرة بيعه، شرط أن يكون الانتقال نهائياً وليس على سبيل الإعارة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن كأس أمم أفريقيا المقبلة ستكون عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل بلغالي، إذ من المنتظر أن يوفد يوفنتوس وإنتر كشافيهما لمتابعة اللاعب خلال مباريات المنتخب الجزائري، خصوصاً في ظل المؤشرات التي ترجح مشاركته أساسياً في أغلب اللقاءات. ويُعوّل مسؤولو الناديين على رؤية بلغالي في سياق مختلف، أمام منتخبات قوية وفي بطولة ذات ضغط عالٍ، قبل اتخاذ أي خطوة رسمية في سوق الانتقالات.

ويعيش بلغالي موسماً مميزاً مع هيلاس فيرونا، بعدما فرض نفسه لاعباً أساسياً منذ الأسابيع الأولى، مستفيداً من انسجام سريع مع أجواء "السيري آ". الظهير الجزائري خاض هذا الموسم 18 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم مردوداً ثابتاً جعله من أبرز اكتشافات فريقه، وهو ما انعكس على قيمته السوقية التي عرفت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بسعر انتقاله من مشلين البلجيكي.

وترى كوريري ديلو سبورت أن إدارة هيلاس فيرونا لن تتسرع في التخلي عن لاعبها، خصوصاً أن عقده يمتد إلى غاية يونيو/ حزيران 2029، غير أن عرضاً قوياً بعد كأس أفريقيا قد يغيّر المعطيات. وتشير التقديرات إلى أن فيرونا بات يطالب بمبلغ يفوق بكثير قيمة الصفقة الأصلية، في ظل الاهتمام المتزايد من داخل إيطاليا وخارجها.

وبين طموح التألق مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا، وحلم القفز إلى أحد أكبر أندية "الكالتشيو"، يجد رفيق بلغالي نفسه أمام فرصة قد لا تتكرر كثيراً، فنجاحه في استغلال البطولة القارية، وتأكيد مستواه على الساحة الدولية، قد يجعلان من شتاء 2025 نقطة تحول حقيقية في مسيرته الاحترافية.