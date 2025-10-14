- عزز منتخب لبنان صدارته للمجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 بفوزه على بوتان 4-0، ليصل إلى عشر نقاط، متقدماً بفارق نقطتين عن اليمن الذي فاز على بروناي 9-0. - يتبقى لكل من لبنان واليمن مباراتان، بينهما مواجهة حاسمة في 31 مارس 2026، بعد تعادلهما السلبي في مباراة الذهاب، لتحديد المتأهل لكأس آسيا. - تألق في مباراة لبنان مالك فخرو وحسين فخرو ومحمد صفوان وزين فران، بينما أبدع ناصر محمدوه الغواشي في مباراة اليمن بإحرازه خمسة أهداف.

عزز منتخب لبنان صدارته للمجموعة الثانية ضمن التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 في السعودية، بعد فوزه في الجولة الرابعة على نظيره بوتان بنتيجة 4-0، في حين تابع منتخب اليمن ملاحقته في المجموعة عينها بانتصار كبير أمام بروناي بخماسية نظيفة، اليوم الثلاثاء.

ورفع منتخب لبنان رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن اليمن (ثماني نقاط)، وتبقت لكلّ طرف مباراتان، بينهما مواجهة قد تكون حاسمة لخطف بطاقة العبور إلى كأس آسيا، وذلك حين يلتقيان يوم 31 مارس/آذار 2026، مع العلم بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وافتتح منتخب لبنان باب التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب مالك فخرو، قبل أن يسجل حسين فخرو، الناشط في نادي هانوفر الألماني، الهدف الثاني في الدقيقة الـ16، في حين جاء الهدف الثالث عبر لاعب نادي النجمة اللبناني، محمد صفوان، في الدقيقة الـ20، ليختتم بعدها نجم نادي جويا اللبناني، زين فران، الرباعية بهدفٍ في الدقيقة الـ50.

وخلال المباراة الثانية، اكتسح منتخب اليمن نظيره بوتان بنتيجة 9-0، أكد فيها اليمنيون عزمهم على بلوغ كأس آسيا 2027، التي ستقام بين الخامس من يناير/كانون الثاني حتى السابع من شهر فبراير/شباط خلال ذلك العام، وبالعودة إلى أجواء اللقاء، تألق ناصر محمدوه الغواشي بإحرازه خماسية في الدقائق (12 و28 و51 و55 و73)، في حين أضاف زميله عمر الداحي هدفين في الدقيقتين (29 و65)، مقابل هدف للاعب عبد العزيز مصنوم في الدقيقة الـ62، والبديل عبد المجيد صبارة في الدقيقة 90+1.