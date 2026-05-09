كأس آسيا 2027.. المنتخبات العربية تترقب القرعة

- أقيمت قرعة كأس آسيا 2027 في قصر سلوى بالرياض، بمشاركة 24 منتخباً موزعين على ست مجموعات، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الدور الإقصائي. - تصدرت السعودية المستوى الأول، بينما يبرز منتخب قطر في المستوى الثاني، ويشارك منتخبا العراق والأردن، في حين يضم المستوى الثالث منتخبات مثل البحرين وتايلاند، والمستوى الرابع منتخبات مثل قيرغيزستان والكويت. - تأهل 23 منتخباً، ويتبقى مقعد واحد سيُحسم في مباراة بين لبنان واليمن، حيث يحتاج لبنان للتعادل، بينما يتوجب على اليمن الفوز.

تقام اليوم في العاصمة السعودية الرياض بقصر سلوى التاريخي قرعة كأس آسيا 2027 التي سيُشارك فيها 24 منتخباً، حيث سيتوزع المتأهلون على ست مجموعات يتأهل على إثرها أصحاب المركزين الأول والثاني إلى جانب أفضل أربعة ثوالث للدور الإقصائي، مع العلم أن الاتحاد الآسيوي للعبة وضع الفرق ضمن أربعة مستويات بناءً على مركزها في تصنيف "فيفا".

ويأتي في المستوى الأول منتخب السعودية صاحب الضيافة، الذي يحتل المركز الـ61 عالمياً، ويخوض كأس آسيا للمرة الـ12 في تاريخه، حيث توج في ثلاث مناسبات (1984، 1988، 1996)، مع خسارته نهائيين في 2000 و2007، بينما ودّع البطولة من دور الـ16 في النسخة الماضية. ثم نتطرق إلى اليابان المصنفة الـ18 عالمياً، والتي ستحضر للمرة الـ11 في المسابقة القارية، وتبحث عن اللقب الخامس بعد أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، وهي التي خسرت النهائي في عام 2019، وودعت المنافسات خلال النسخة الماضية في قطر من دور ربع النهائي. أما إيران وترتيبها 21 بين منتخبات العالم، فستنافس للمرة الـ16، وفي رصيدها ثلاثة ألقاب (1968 و1972 و1976)، وتسعى بطبيعة الحال للقبها الرابع رغم الفشل في بلوغ النهائي منذ آخر تتويج لها.

وفي المستوى الأول لدينا أيضاً منتخب كوريا الجنوبية (25 عالمياً) في مشاركته الـ16، يسعى لإنهاء عقدته وفك النحس الذي لازمه لسنواتٍ طويلة بعدما تُوِّج مرتين فقط في 1956 و1960. أما منتخب أستراليا الذي بات يُنافس القارة الآسيوية وترتيبه الـ27 عالمياً، فيُشارك للمرة السادسة وفي رصيده نجمة واحدة ظفر بها في 2015 وودع من ربع النهائي في 2023، لنختم بعدها مع منتخب أوزبكستان المصنف الـ50 عالمياً، وفي مشاركته التاسعة يتطلع مع جيله المميز بقيادة عبد القادر خوسانوف مدافع مانشستر سيتي إلى الوصول إلى النهائي للمرة الأولى بعدما كان أفضل إنجاز له المربع الذهبي في 2011.

في المستوى الثاني يُعتبر منتخب قطر الأبرز بحُكم أنّه حامل اللقب في آخر نسختين، بعدما قدّم مستويات مميزة مع جيل استثنائي يقوده النجم أكرم عفيف، إذ فاز الأدعم في 2019، ثم أفرح جماهيره على ملعب لوسيل في نسخة 2023 حين تفوق على الأردن في النهائي، وهو الذي يحتلّ المرتبة الـ55 عالمياً ويقوده الإسباني يولين لوبيتيغي، الذي قاده بالمناسبة إلى التأهل لكأس العالم 2026 التي تنطلق في 11 يونيو/ حزيران المقبل.

كذلك يبرز منتخب العراق (57 عالمياً) في المشاركة الـ11 بتاريخه، ويسعى للقب الثاني بعدما توج مرة واحدة في عام 2007 عبر جيل يونس محمود ونشأت أكرم ونجوم آخرين، وهو الذي ودع المنافسات الماضية من دور الـ16. وإلى جانبه يبرز منتخب الأردن بقيادة النجم المحترف في فرنسا موسى التعمري، الذي وصل إلى النهائي في 2023، وبلغ أيضاً المونديال، ويأمل في مشاركته السادسة أن يرفع التاج بعد طول انتظار. ونُكمل التصنيف الثاني مع ثلاثة منتخبات عربية، وهي الإمارات (68 عالمياً) في المشاركة الـ12، وكان أفضل إنجاز لها الوصافة في نسخة 1996. ثم منتخب سلطنة عمان (79 بحسب تصنيف فيفا)، ويُشارك للمرة السادسة، وأحسن ما وصل إليه كان دور الـ16 في عام 2019. وأخيراً لدينا منتخب سورية (84 عالمياً)، الذي يطمح في المناسبة الثامنة له بكأس آسيا إلى تجاوز ثمن النهائي، وهو أبعد دور وصل إليه في بطولة 2023.

في المستوى الثالث لدينا البحرين (91 عالمياً) في مشاركتها الثامنة، وكان أحسن ما حققته هو نصف النهائي في 2004، إلى جانب تايلاند (93 في الحضور رقم 9 لها)، والصين (94 عالمياً وتلعب المنافسة للمرة الـ14)، ثم فلسطين بقيادة إيهاب أبو جزر، والنجم وسام أبو علي الذي يُرجّح أن يكون جاهزاً للمشاركة بعد الإصابة التي تعرّض لها أخيراً، حيث يلعب "الفدائي" للمرة الثالثة في البطولة بعدما بلغ دور الـ16 في 2023. وأيضاً هناك فيتنام (99 عالمياً)، وطاجيكستان (103) التي تحضر للمرة الثانية. ويضمّ المستوى الرابع منتخبات قيرغيزستان (107) وكوريا الشمالية (118)، وإندونيسيا (122)، وسنغافورة (147)، إلى جانب الكويت (134) الذي حقق اللقب في عام 1980، حيث يسعى "الأزرق" للظهور بمستوى طيب في مشاركته الـ11 بعد غيابه عن آخر نسختين.

وبلغ 23 منتخباً كأس آسيا 2027، وبقي مقعدٌ واحدٌ فقط، من المُنتظر أن يحُسم في الرابع من شهر يونيو/ حزيران المقبل، حين يلعب لبنان أمام نظيره اليمني في مباراة العبور إلى النسخة التاسعة عشرة. ويحتاج منتخب الأرز إلى التعادل، بينما يتوجب على اليمن الفوز للتأهل.