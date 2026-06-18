قيود التأشيرات تعكر أجواء كأس العالم وسط تحذيرات متصاعدة

- انتقدت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيفا بسبب مشاكل التأشيرات التي منعت حضور مواطني بعض الدول لكأس العالم 2026، مؤكدة على أهمية الرياضة في توحيد الشعوب. - أشارت بيربوك إلى أن قوانين دخول الولايات المتحدة أصبحت قضية محورية خلال المونديال، مطالبة فيفا بإيجاد حلول لهذه المشكلة لضمان الاحتفال بكرة القدم. - أزمة التأشيرات أثرت على البطولة، حيث منعت دخول الحكم الصومالي عمر عرتن وفرضت قيوداً لوجستية على المنتخب الإيراني.

جددت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك انتقادها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مشكلة التأشيرات التي منعت حضور مواطني عدد من الدول نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة بيربوك، خلال فعالية أقيمت في بيت الرياضة الألمانية على هامش البطولة في نيويورك أمس الأربعاء، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن قوة الرياضة تكمن في قدرتها على توحيد الشعوب. وأضافت بيربوك أن مشاكل التأشيرات ليست أمراً هيناً، لأنه لا بد أن يجتمع الناس في مكان واحد للاحتفال والاستمتاع بكرة القدم، مطالبة أيضاً مسؤولي فيفا بالبحث عن حلول لهذه المشكلة خلال كأس العالم وبعد انتهاء البطولة.

بعيدا عن الملاعب الحقائب الشفافة كلمة السرّ لدخول ملاعب كأس العالم

وأصبحت قوانين دخول الولايات المتحدة قضية محورية خلال مونديال 2026 في ظل تأثيرها على عدد من الدول. وسبق أن انتقدت بيربوك ردة فعل فيفا تجاه منع الحكم الصومالي عمر عرتن من دخول الولايات المتحدة. وقالت بيربوك في تصريحات صحافية سابقة: "الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، تفتح الأبواب في عالم منقسم". وختمت تصريحاتها: "لو كان العالم أشبه بملعب كرة قدم، الذي يلزم أكبر النجوم باتباع القواعد، لكان هذا العالم أكثر سلاماً". وعكرت أزمة التأشيرات صفو كأس العالم من خلال منع دخول الحكم الصومالي عرتن، إضافة إلى ذلك، فقد فرض على المنتخب الإيراني دخول الأراضي الأميركية قبل يوم واحد فقط من موعد مباراته، على أن يغادر في مساء يوم اللقاء، في إجراء فرض قيوداً لوجستية صارمة على تحركات الفريق خلال البطولة.