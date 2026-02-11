قوات إنفاذ القانون الأميركية ترفض تعليق عملها في كأس العالم 2026

بعيدا عن الملاعب
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
11 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 17:18 (توقيت القدس)
تود ليونز في مؤتمر صحافي في محكمة جون جوزيف موكلي، 2 يونيو 2025 (سوزان كريتر/Getty)
تود ليونز في مؤتمر صحافي في محكمة جون جوزيف موكلي، 2 يونيو 2025 (سوزان كريتر/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أكد تود ليونز، رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، أن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة لن تتوقف خلال كأس العالم 2026، رغم طلب ممثلة ولاية نيوجرسي بتعليقها لضمان سلامة الجماهير.
- أثار استمرار الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة قلق الجماهير الأوروبية، خاصة مع تصاعد التوترات الأمنية وحالات الاعتقال التي أفضت إلى وفيات.
- رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا تسعى لتوضيح الوضع للجماهير، وسط نقص المعلومات حول الإجراءات المسموح بها في الملاعب خلال البطولة.

أكد رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، تود ليونز، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن سلطات إنفاذ قوانين الهجرة، لن تعلق عملها خلال بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم، وتستضيف الولايات المتحدة جزءاً من المواجهات الخاصة بالمونديال.

ورفض رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، تود ليونز، بشكل قاطع طلباً من ممثلة ولاية نيوجرسي، نيلي بو، التي طالبت بضرورة تعليق عمليات قوات إنفاذ قوانين الهجرة، خلال مواجهات بطولة كأس العالم القادمة، التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك، مُضيفاً في تصريحاته، التي نقلها موقع "أر إم سي" الفرنسي، الأربعاء: "نحن ملتزمون بضمان سلامة جميع الموجودين في الملاعب".

وأوضح الموقع الفرنسي، أن الإجراءات المستمرة في الولايات المتحدة الأميركية، أصبحت تُلقي بظلالها على الجماهير الرياضية، التي تفكر في السفر، من أجل حضور مواجهات بطولة كأس العالم 2026، حيث عبّر الكثير من المشجعين في أوروبا عن قلقهم البالغ، من تصاعد التوترات الأمينة في الولايات المتحدة، خاصة أن العديد من حالات الاعتقال، أفضت إلى موت عدد من الأشخاص.

التميمة الرسمية لمنتخب المكسيك في ملعب أزتيكا، في 3 أكتوبر 2025 (دانيال كارديناس/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

كلاب آلية ستُرافق الشرطة المكسيكية في كأس العالم 2026

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، قامت بالتواصل مع الجماهير خلال الأسابيع الماضية، من أجل توضيح ما يحدث في الولايات المتحدة الأميركية، والتنبيه إلى أنها لا تملك سوى معلومات قليلة جداً، حول ما يسمح به وما لا يسمح به في الملاعب التي ستكون تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال أيام المونديال، خاصة أنه لا يوجد أحد يعرف كيف ستتصرف قوات إنفاذ قوانين الهجرة مع الجماهير الذين يريدون السفر إلى الولايات المتحدة.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
كابيلو خلال مواجهة في تصفيات أوروبا، 6 سبتمبر 2011 (إيان كينغتون/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

كابيلو: رونالدو لا يمتلك عبقرية ميسي وكل هؤلاء أفضل منه

ريال مدريد ساند عدداً من النجوم (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

ريال مدريد بطل مواقف إنسانية مع نجومه بشهادة للتاريخ

النجوم العربية في آسيا كثيرة لكن الاحتراف الأوروبي يدير ظهره (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

حين لا تكفي الموهبة: عرب آسيا ومعضلة الاحتراف الأوروبي