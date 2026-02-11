قوات إنفاذ القانون الأميركية ترفض تعليق عملها في كأس العالم 2026

- أكد تود ليونز، رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، أن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة لن تتوقف خلال كأس العالم 2026، رغم طلب ممثلة ولاية نيوجرسي بتعليقها لضمان سلامة الجماهير. - أثار استمرار الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة قلق الجماهير الأوروبية، خاصة مع تصاعد التوترات الأمنية وحالات الاعتقال التي أفضت إلى وفيات. - رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا تسعى لتوضيح الوضع للجماهير، وسط نقص المعلومات حول الإجراءات المسموح بها في الملاعب خلال البطولة.

أكد رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، تود ليونز، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن سلطات إنفاذ قوانين الهجرة، لن تعلق عملها خلال بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم، وتستضيف الولايات المتحدة جزءاً من المواجهات الخاصة بالمونديال.

ورفض رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، تود ليونز، بشكل قاطع طلباً من ممثلة ولاية نيوجرسي، نيلي بو، التي طالبت بضرورة تعليق عمليات قوات إنفاذ قوانين الهجرة، خلال مواجهات بطولة كأس العالم القادمة، التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك، مُضيفاً في تصريحاته، التي نقلها موقع "أر إم سي" الفرنسي، الأربعاء: "نحن ملتزمون بضمان سلامة جميع الموجودين في الملاعب".

وأوضح الموقع الفرنسي، أن الإجراءات المستمرة في الولايات المتحدة الأميركية، أصبحت تُلقي بظلالها على الجماهير الرياضية، التي تفكر في السفر، من أجل حضور مواجهات بطولة كأس العالم 2026، حيث عبّر الكثير من المشجعين في أوروبا عن قلقهم البالغ، من تصاعد التوترات الأمينة في الولايات المتحدة، خاصة أن العديد من حالات الاعتقال، أفضت إلى موت عدد من الأشخاص.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، قامت بالتواصل مع الجماهير خلال الأسابيع الماضية، من أجل توضيح ما يحدث في الولايات المتحدة الأميركية، والتنبيه إلى أنها لا تملك سوى معلومات قليلة جداً، حول ما يسمح به وما لا يسمح به في الملاعب التي ستكون تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال أيام المونديال، خاصة أنه لا يوجد أحد يعرف كيف ستتصرف قوات إنفاذ قوانين الهجرة مع الجماهير الذين يريدون السفر إلى الولايات المتحدة.