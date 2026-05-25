قنوات عملاقة تقاطع الحفل الموسيقي في نهائي كأس العالم

- ترفض قنوات بريطانية بث الحفل الموسيقي بين شوطي نهائي كأس العالم 2026، مفضلة تحليل المباراة، بينما يمكن للجماهير متابعة الحفل عبر منصات أخرى. - يشهد كأس العالم 2026 تعديلات جديدة، منها إيقاف اللعب في كل شوط وبرمجة حفل موسيقي، وهي خطوات لم تلقَ دعماً واسعاً. - أثار قرار القنوات ردود فعل متباينة؛ البعض يؤيد التركيز على تقاليد اللعبة، بينما يأسف آخرون لضياع العرض الموسيقي الذي وصفته شاكيرا بالمشروع الاستثنائي.

ترفض قنوات تلفزيونية عملاقة في بريطانيا نقل الحفل الموسيقى المبرمج بين شوطي نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامته يوم 10 يوليو/تموز المقبل في ملعب ميتلايف، الواقع في ولاية نيو جيرسي. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم برمجة حفل موسيقي خلال الفترة بين شوطي المباراة الختامية وستُحييه الفنانة الكولومبية شاكيرا إضافة إلى مجموعة من الأسماء المعروفة عالمياً.

وأكدت صحيفة تايمز البريطانية، الأحد، أن القنوات التي تملك حقوق بث مباريات كأس العالم ترغب في استغلال فترة التوقف بين الشوطين من أجل تحليل المعطيات التكتيكية الخاصة بأول 45 دقيقة من المباراة، وتقديم الأرقام والتحاليل التي تهمّ سير المباراة بدل التركيز على الحفل الموسيقي، وسيكون بمقدور الجماهير التي ترغب في مشاهدة الحفل متابعته عبر مختلف المنصّات الأخرى التابعة للقنوات التلفزيونية. وتشهد كأس العالم 2026 العديد من التعديلات قياساً بالنسخ السابقة، منها إيقاف اللعب في كلّ شوط، إضافة إلى برمجة حفل موسيقي بين شوطي المباراة، وهي خطوات لم تجد دعماً قوياً من بين المتابعين، ولكن الاتحاد الدولي قرّر الإبقاء على التعديلات.

بعيدا عن الملاعب رئيس السنغال يستقبل المشجعين ويشكر المغرب بعد العفو الملكي

وأثار قرار القنوات التلفزيونية مقاطعة الحفل الموسيقي ردات فعل متباينة بين مشجعي كرة القدم. فمنهم من أيّد هذا الخيار التحريري الذي يحافظ على تقاليد اللعبة الجميلة في مواجهة معايير الترفيه الأميركية، بينما أعرب آخرون عن أسفهم لضياع هذا العرض. ووصفت شاكيرا، البالغة من العمر 49 عاماً، المشروع بأنه استثنائي. ويتولى كريس مارتن، المغني الرئيسي لفرقة كولدبلاي، الإخراج الفني لهذا العمل المسرحي.