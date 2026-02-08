قناة سعودية تعتذر لنادي النصر ورونالدو بعد فيديو الإساءة

- أصدرت قناة ثمانية الرياضية السعودية اعتذاراً رسمياً لنادي النصر وكريستيانو رونالدو بعد فيديو مسيء أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة حذف المقطع واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار الخطأ. - الفيديو المثير للجدل تضمن تعليقاً مسيئاً من مراسل القناة خلال مباراة النصر والاتحاد، مما أثار استياء الجماهير ودفع القناة لتعليق نشر البرنامج لإعادة النظر فيه. - غياب رونالدو عن تدريبات النصر جاء احتجاجاً على عدم دعم صندوق الاستثمارات السعودي للنادي، متهماً الصندوق بتسهيل عمل نادي الهلال مالياً.

أصدرت قناة ثمانية السعودية الرياضية بياناً رسمياً اعتذرت فيه لنادي النصر السعودي ونجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الفيديو المسيء للدون المثير للجدل الذي عُرض على القناة في وقت سابق، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً من مشجعي النادي المذكور.

ونشر حساب قناة ثمانية الرياضية السعودية عبر موقع إكس بياناً رسمياً، الأحد، ذكر فيه: "إشارةً للفيديو المتداول في منصات التواصل الاجتماعي من برنامج قابل للنشر، الذي ظهر في الحلقة الأخيرة، نعتذر لنادي النصر وجماهيره العريضة وكل من أساء له المقطع المذكور. وإضافةً لحذف الجزئية المذكورة من الحلقة مباشرةً، اتّخذنا إجراءات داخلية على مستوى فرق المراجعة والتحرير لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء في المستقبل. وعليه نوضح أننا علّقنا نشر البرنامج لإعادة النظر فيه".

وأضاف البيان الرسمي للقناة: "وعليه نوضح أننا علّقنا نشر البرنامج لإعادة النظر فيه. مهمتنا لا زالت كما هي: صناعة تجربة رياضية سعودية أصيلة ومتزنة، تليق بحجم دورينا وجماهيريته، وتوازي طموحنا جميعاً. وأنتم الجزء الأهم في هذه الرحلة الطويلة، فشكراً لحرصكم وتنبيهكم".

وكانت قناة ثمانية الرياضية نشرت فيديو لأحد مراسليها في ملعب مباراة النصر والاتحاد في الجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي، إذ سأل المراسل أحد المشجعين: "متى يرضى كريستيانو؟"، فأجابه المشجع قائلاً: "أنا حضرت إلى هنا لكي أتابع كريستيانو ولكنّه لم يأتِ"، فرد مراسل القناة بطريقة مسيئة لرونالدو ونادي النصر قائلاً: "هو لن يأتي لأنه زعلان، مثل الشغالة في شهر رمضان"، ليُشعل هذا التصريح وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الإساءة الواضحة من المراسل.

قناة ثمانية لم تبذل محهوداً كبيراً لتثبت لنا أنها ذات منهج سخيف



لا أعتب على المذيع .. إمكانياته صفر



أعتب على من عينه وعلى من سمح بنزول هذه المادة



فعلاً ، قلة الأدب لا تحتاج إلى إمكانيات pic.twitter.com/2kSoBqazKf — ماجد الأحمري #سلمان 🇸🇦 (@majedahmare) February 8, 2026

يُذكر أن كريستيانو رونالدو غاب عن تدريبات ومباريات نادي النصر الأخيرة بسبب رفضه اللعب احتجاجاً على عدم اهتمام صندوق الاستثمارات السعودي بنادي النصر وعدم دعمه مالياً على نحوٍ كبير من أجل التعاقد مع لاعبين مُميزين لتقوية الفريق، بينما اتهم الدون الصندوق أنّه سهل عمل نادي الهلال أكثر وساعده مالياً لإتمام صفقات قوية، خصوصاً بعد إعلان نادي الهلال التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.