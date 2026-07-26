قناة أرجنتينية تنشر قائمة "شخصيات معادية" للمنتخب... أبرزهم حسام حسن

- نشرت قناة "تودو نوتيسياس" الأرجنتينية قائمة بشخصيات معادية لمنتخب الأرجنتين بعد خسارته في نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، مشيرة إلى أن هذه الشخصيات أثرت سلباً على المنتخب خلال البطولة. - تصدّر مدرب منتخب مصر، حسام حسن، القائمة بعد اتهامه الفيفا بالتحيز لميسي والأرجنتين، بينما انتقد الإعلامي بيرس مورغان تصرفات لاعبي الأرجنتين، واعتبر الممثل صامويل جاكسون المنتخب عنصرياً. - تضمنت القائمة أيضاً سياسيين ومشاهير مثل زهران ممداني وكلوديا شينباوم، مما أثار انقساماً في الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى عدالة الانتقادات.

نشرت قناة "تودو نوتيسياس" الأرجنتينية، الأحد، قائمة من شخصيات عدّة معادية لمنتخب الأرجنتين بعد مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، وخصوصاً بعد خسارته للمباراة النهائية للمونديال أمام إسبانيا بهدف نظيف، وفقدانه فرصة التتويج باللقب العالمي للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وأعدّت القناة القائمة باعتبارها رصداً للشخصيات التي قالت إنها أساءت إلى منتخب الأرجنتين خلال كأس العالم، وفقاً لتقريرها الذي نشرته، الأحد، مشيرة إلى أن المتهمين العشرة الذين كان أبرزهم مدرب منتخب مصر، حسام حسن، تصرفوا بـ"طريقة معادية" للمنتخب الأرجنتيني و"أثروا عليه مباشرةً خلال مشاركته في مونديال 2026، ولم يظهروا أي احترام لبطل العالم في مونديال 2022".

وبحسب المعلومات التي نشرتها، فإنّ مدرب منتخب مصر، حسام حسن، هو على رأس قائمة المتهمين، بعد أن اتهم الفيفا بالتحيّز لميسي والأرجنتين بعد خسارة مصر أمام الأرجنتين (3-2)، في مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، خصوصاً عندما قال في تصريحات لـ "بي أن سبورت" بعد نهاية المواجهة: "كنا الطرف الأفضل، ما حصل لم يكن عادلاً، كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء وأُلغي هدف لنا أيضاً، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل التسويق وأن يستمر ميسي في البطولة؟".

ومن بين الأسماء التي صنفتهم القناة الأرجنتينية "تودو نوتيسياس" بالمتهمين بمعاداة الأرجنتين، الإعلامي البريطاني الشهير، بيرس مورغان، الذي هاجم تصرفات لاعبي منتخب "الألبيسيليستي" بعد نهاية مباراة إسبانيا وكتب عبر حسابه في إكس: "تصرفاتهم مقزّزة جداً وتحديداً باريديس، هم مجموعة يتميّزون بالعنف وعار على كرة القدم".

بعيدا عن الملاعب هدية ميسي الشخصية للاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد كأس العالم

كما كان الممثل الأميركي صامويل جاكسون من ضمن القائمة أيضاً كونه وصف منتخب الأرجنتين بمجموعة من العنصريين، ومثله المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي "سبيد" المعروف بدعمه الكبير للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والذي احتفل بتتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم بشكل كبير ودخل في خلاف حاد مع المشجعين الأرجنتينيين بعد نهاية المباراة النهائية.

في المقابل، ضمت القائمة سياسيين ومشاهير أيضاً، مثل عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، وكذلك رئيسة جمهورية المكسيك، كلوديا شينباوم، والمغنية الإسبانية، روساليا، والممثل التشيلي بيدرو باسكال، وجميعهم أثاروا ردّات فعل كبيرة ومعادية للأرجنتين وفقاً لما نشرته القناة الأرجنتينية، مع انقسام الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأى آراءهم دفاعاً مشروعاً، والآخر رأى مبالغةً في انتقاد منتخب الأرجنتين واعتبروها بمثابة "مؤامرة" منظمة ضد بطل العالم 2022.