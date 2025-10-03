قمّة عالمية في بنغازي الليبية: أتلتيكو مدريد يواجه إنتر ميلان

- مباراة ودية بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في بنغازي: تأتي لتعويض غياب برشلونة بسبب مخاوف أمنية، وتمنح الفرصة للاعبين الشباب لإبراز مهاراتهم في ظل غياب النجوم المرتبطين بالتزامات دولية. - ذكريات صدام أوروبي مثير: تستعيد المواجهة الودية ذكريات لقاء مثير في دوري أبطال أوروبا 2023/24، حيث تأهل إنتر بصعوبة، مما يضفي نكهة التحدي على المباراة الودية. - فرصة لليبيا لإبراز قدراتها: تمثل المباراة فرصة لليبيا لاستضافة مواجهات كبرى، وكسر الحصار الرياضي، وإعادة كرة القدم الليبية إلى الساحة القارية والدولية.

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خوض مباراة ودية أمام إنتر ميلان الإيطالي في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، على ملعب بنغازي الدولي. وتأتي هذه القمّة العالمية لتعويض غياب برشلونة، الذي رفض خوض المباراة الودية المرتقبة منذ أشهر، بعد اجتماع خلص إلى استحالة إقامتها لأسباب أمنية، وهو ما أدى إلى إلغاء حدث كروي انتظره عشاق كرة القدم بشغف.

وأوضح النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي، الجمعة، أن رحلته إلى ليبيا ستقتصر على اللاعبين غير المرتبطين بالتزامات دولية مع منتخبات بلدانهم، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى إنتر ميلان. وبذلك سيغيب معظم النجوم عن المواجهة، فيما تُمنح الفرصة للاعبين الشباب ولأولئك الذين لم يحصلوا على وقت لعب كافٍ. وهو ما يعطي المباراة طابعاً مثيراً، لأن كل لاعب سيسعى لإقناع مدربه وإبراز إمكاناته بأفضل صورة ممكنة.

وتستعيد المواجهة الودية المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ذكريات صدام أوروبي مثير جمع الفريقين في موسم 2023/24 من دوري أبطال أوروبا، حين فرض النيراتزوري نفسه بصعوبة (1-0)، وجرّ اللقاء إلى التمديد إياباً في ملعب "رياض إير ميتروبوليتانو" (2-1)، قبل أن يحسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح. واليوم، ورغم الطابع الودي للمباراة، يترقب عشاق الكرة مواجهة تحمل نكهة التحدي بين عملاقين اعتادا تقديم عروض كبرى في المحافل القارية.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة إنتر مجدداً في دوري أبطال أوروبا هذا العام، في لقاء يُتوقع أن يحمل الإثارة نفسها التي طبعت المواجهة السابقة بين الطرفين. وقبل هذا الموعد القاري المرتقب، تأتي المباراة الودية لتكون محطة مهمة لاختبار جاهزية الفريق والحفاظ على إيقاعه التنافسي خلال فترة التوقف الدولي. وسيكون الجمهور الليبي على موعد مع مباراة كبرى تحمل كل عناصر الفرجة الكروية، إذ تجمع بين اثنين من أبرز أندية أوروبا، في حدث يتجاوز طابعه الرياضي ليكسر حالة الحصار التي عانتها الملاعب الليبية لسنوات طويلة. وتشكل هذه القمة فرصة حقيقية لإبراز قدرة ليبيا على استضافة مواجهات من العيار الثقيل، وإعادة كرة القدم في البلاد إلى الواجهة القارية والدولية.