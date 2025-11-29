قميص ريال مدريد يكتسح المبيعات ويتصدر العالم في 2025

- حقق قميص ريال مدريد نجاحاً عالمياً في 2025، بفضل شعبية نجومه مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ليصبح الأكثر طلباً كهدايا. - بيع ريال مدريد أكثر من ثلاثة ملايين قميص، مما جعله يتصدر الأندية العالمية، حيث شكلت عائدات التسويق 43% من إيرادات النادي، مع توقعات بزيادة الإيرادات إلى 539.7 مليون يورو. - تفوق ريال مدريد على أندية كبرى مثل برشلونة وباريس سان جيرمان، مما يعكس تأثير النجوم في تعزيز المبيعات وتحويل الأندية إلى قوى تجارية دولية.

حقق قميص ريال مدريد الإسباني نجاحاً استثنائياً خلال عام 2025، ليصبح الأول عالمياً بين قمصان فرق كرة القدم، ويعود الإقبال الكبير على القميص الأبيض إلى شعبية العديد من لاعبيه البارزين مثل النجم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، ما جعله من أكثر الهدايا طلباً هذا الموسم حول العالم.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، أمس الجمعة، أن ريال مدريد يعد أول نادي في العالم يبيع أكثر من ثلاثة ملايين وحدة من أطقم الفريق خلال عام 2025، وبالتحديد ثلاثة ملايين و133 ألف قميص. ويعد هذا النجاح أحد الأعمدة الأساسية في الاستراتيجية الاقتصادية للنادي الملكي، إذ شكلت عائدات التسويق 43% من إجمالي إيرادات موسم 2024-2025، بما يعادل 506.2 ملايين يورو بعد نمو أكثر من 18% مقارنة بالموسم السابق، ويقدّر النادي الأبيض أن تصل الإيرادات التسويقية في الموسم الحالي إلى 539.7 مليون يورو، مع تركيز نحو 75% من الموارد المالية على التسويق واستغلال الملعب.

وتضع مبيعات قميص ريال مدريد فوق أندية كبرى مثل برشلونة الإسباني، الذي جاء ثانياً ببيع 2,940,000 قميص، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي ثالثاً بـ2,546,000 قميص، يليه بايرن ميونخ الألماني رابعاً بـ2,377,000 قميص، وجاء نادي إنتر ميامي الأميركي خامساً بعد بيع 2,166,000 قميص، ويضم في صفوفه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما يعكس تأثير اللاعب في تعزيز مبيعات الفريق بشكل كبير.

ويكمل قائمة أكثر عشرة أندية مبيعاً للقمصان كل من بوكا جونيورز الأرجنتيني بـ1,933,000 قميص، ليحل سادساً في القائمة، ثم يأتي سابعاً نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بـ1,855,000، يليه ثامناً نادي فلامينغو البرازيلي بـ1,677,000، وفي المرتبة التاسعة يحل نادي تشيلسي الإنكليزي بـ1,422,000، فيما يأتي نادي النصر السعودي بقيادة تأثير الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرتبة العاشرة بـ1,281,000 قميص، مؤكداً أن النجوم العالميين قادرون على تحويل أي نادي إلى قوة تجارية على المستوى الدولي.